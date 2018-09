Nijpend tekort aan 827 nieuwe leerkrachten bij start van schooljaar

Greet Wouters en Jelle Frencken

02 september 2018

19u49

VTM NIEUWS

In heel wat scholen zullen de directies creatief aan de slag moeten gaan, want er is een nijpend tekort aan leerkrachten en dat tekort neemt jaar na jaar toe. Er is op dit moment nog nood aan maar liefst 827 nieuwe leraars en dat komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede.