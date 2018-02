Nigeriaanse pooister uit Schaarbeek dwong gehoorzaamheid af met gruwelijke voodooceremonie mvdb

14 februari 2018

12u00

Bron: Belga 0 Elf vermoedelijke leden van een Nigeriaans netwerk van mensenhandel en prostitutie dat actief was in de Schaarbeekse prostitutiewijk, moeten zich vanaf morgen voor de Brusselse correctionele rechtbank verantwoorden. Aan het hoofd stond vermoedelijk een Nigeriaanse pooister. Om gehoorzaamheid af te dwingen liet zij jonge prostituees in Nigeria een gruwelijke voodooceremonie ondergaan.

De organisatie kenmerkte zich door haar meedogenloze aanpak van jonge Nigeriaanse prostituees en hun familie. Aan het hoofd zou een Nigeriaanse pooister gestaan hebben die zich de laatste jaren in het Brusselse prostitutiekwartier zou hebben opgewerkt. Het parket zou voor haar een verbeurdverklaring van 2,5 miljoen euro vragen.

Het netwerk werd begin mei opgerold toen speurders van de Brusselse federale gerechtelijke politie binnenvielen op enkele tientallen locaties in Schaarbeek en elders in België. Volgens de federale politie rekruteerde de Nigeriaanse pooister via haar eigen kanalen jonge meisjes vanuit Nigeria en liet die vervolgens naar Brussel smokkelen. Ze gebruikte daarvoor wel een techniek die internationaal wordt toegepast binnen het Nigeriaanse prostitutiemilieu: de meisjes worden meestal geronseld in de regio Benin-City, waar hen een mooie toekomst wordt beloofd. Nadat ze een gruwelijke voodooceremonie hebben ondergaan waarbij ze zweren dat zij de pooister zullen gehoorzamen, worden ze meestal in groep tot aan de kust van Libië getransporteerd door de Nigeriaanse trafikanten.

'Schuld' van 45.000 euro

Eens aangekomen in Europa, worden zij bijna onmiddellijk wegwijs gemaakt in het plaatselijke prostitutiekwartier en dienen zij het oorspronkelijk afgesproken bedrag te verdienen als prostituee. In de Brusselse prostitutiewijk zouden meisjes gedwongen worden om zich te prostitueren voor de afbetaling van een 'schuld' van 45.000 euro. Bij ongehoorzaamheid van de meisjes of vluchtpogingen zouden de families van de meisjes in thuisland Nigeria bedreigd, afgeperst, geslagen, ontvoerd of zelfs gedood worden.

Het proces zal donderdag naar alle waarschijnlijkheid enkel ingeleid worden. De pleidooien zullen vermoedelijk op een latere datum plaatsvinden.