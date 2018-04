Nigeriaans prostitutienetwerk: 'Mama Leather' betwist groot deel van feiten ADN

17 april 2018

17u35

Bron: Belga 0 Op het proces rond een Nigeriaans netwerk van mensenhandel en prostitutie dat actief was in de Schaarbeekse prostitutiewijk, is vandaag de verdediging van de hoofdverdachte Esoke U. aan het woord geweest. Het Brusselse parket had 15 jaar cel gevorderd tegen de vrouw, die met haar aanpak zelfs meisjes van 14 jaar zou gedwongen hebben zich te prostitueren. De verdediging betwist een groot deel van de tenlasteleggingen.

De vrouw beschikte volgens het parket over een 25-tal vitrines of "carré's" waar ze meisjes plaatste. Zelf was ze de eigenares van slechts enkele vitrines en de andere huurde ze van andere pandeigenaars.

De meisjes werden geronseld in Nigeria, waar hen een mooie toekomst werd beloofd. Na een gruwelijke voodooceremonie werden ze doorheen de woestijn tot aan de Libische kust geleid, om vervolgens de oversteek te maken naar Italië. "Mama Leather" stond zelf en via handlangers in contact met ronselaars in Nigeria en met mensensmokkelaars in Libië. Eén van haar handlangers ging de meisjes ophalen in Italië en bracht ze naar België.

In Brussel kregen de meisjes onderdak in een flat die gehuurd werd door de minnaar van "Mama Leather" en moesten ze zich prostitueren om een schuld van 35.000 euro afbetalen, geld dat "Mama Leather" zogezegd uitgegeven had om hen naar België te halen. Meisjes die weigerden, werden bedreigd en mishandeld en zagen hun familie in Nigeria het doelwit worden van handlangers ter plaatse.

Het parket eiste einde maart 15 jaar cel voor "Mama Leather" en celstraffen van 7 tot 10 jaar voor haar vier dichtste handlangers. Twee verdachten die in de prostitutiebuurt de meisjes in de gaten moesten houden, riskeren 5 jaar cel en 4 uitbaters van vitrines celstraffen van 30 en 40 maanden.

"Geen bewijzen"

Meester Wouter Smet, de advocaat van Esoke U., vond het opvallend dat parket en politie pas in 2017 waren opgetreden tegen de vrouw, hoewel die nochtans al ettelijke jaren actief zou geweest zijn in het prostitutiemilieu. De verdediging bezwoer de rechtbank ook om niet te veel aandacht te schenken aan de verklaringen van andere verdachten in het dossier. "Die zijn niet betrouwbaar, zij proberen enkel hun eigen hachje te redden en alles in de nek van mijn cliënte te schuiven", klonk het.

Volgens de verdediging zaten er in het dossier geen bewijzen voor het zware geweld dat "Mama Leather" zou gebruikt hebben tegen haar slachtoffers en hun familieleden. Ook dat verschillende slachtoffers minderjarig zouden zijn, was niet bewezen, pleitte de advocaat. Net zo min vond de verdediging het bewezen dat Esoke U. bijna 3 miljoen had verdiend met haar praktijken, zoals het parket voorhield.

"Het parket kan die berekening niet hard maken", klonk het. "Heel wat beweerde slachtoffers verklaren zelf dat zij nooit voor 'Mama Leather' gewerkt hebben. Bovendien heeft mijn cliënte helemaal niet zoveel winst gemaakt als het parket beweert." Zowel de gevorderde straf van 15 jaar als de gevorderde verbeurdverklaring was dan ook veel te hoog, aldus nog de verdediging.

De rechtbank doet op 31 mei uitspraak.