Nigeriaan smokkelt minderjarige meisjes naar Brussel om hen als prostituee te doen werken

18 mei 2018

21u20

Bron: Belga 0 Het Brusselse parket heeft een celstraf van vijf jaar geëist tegen een 28-jarige Nigeriaanse man die minderjarige meisjes vanuit Italië naar Brussel zou hebben gebracht. Daar werden ze in de prostitutie gedwongen. Het dossier is een uitloper van een groter dossier rond een Nigeriaans netwerk van mensenhandel en prostitutie dat actief was in de Schaarbeekse prostitutiewijk.

Dat netwerk werd geleid door 'Mama Leather', een Nigeriaanse pooister die zich de laatste jaren in het Brusselse prostitutiekwartier had opgewerkt. De vrouw beschikte volgens het parket over een 25-tal vitrines of 'carrés' waar ze meisjes plaatste.

De meisjes werden geronseld in Nigeria zelf, waar hen een mooie toekomst werd beloofd. Na een gruwelijke voodooceremonie werden ze doorheen de woestijn tot aan de Libische kust gebracht om vervolgens de oversteek te maken naar Italië.

Schuld van 35.000 euro

'Mama Leather' stond zowel zelf als via handlangers in contact met ronselaars in Nigeria en met mensensmokkelaars in Libië. Eén van haar handlangers ging de meisjes ophalen in Italië en bracht ze naar België.

In Brussel moesten de meisjes zich prostitueren om een schuld van 35.000 euro af te betalen, geld dat 'Mama Leather' zogezegd uitgegeven had om hen naar België te halen. Meisjes die weigerden, werden bedreigd en mishandeld en zagen hun familie in Nigeria het doelwit worden van handlangers ter plaatse.

Tot 15 jaar cel

Het Brusselse parket eiste eind maart celstraffen tot 15 jaar tegen 'Mama Leather' en haar handlangers. De Brusselse correctionele rechtbank doet op 31 mei uitspraak in dat dossier.

De 28-jarige man die vandaag terechtstond zou in opdracht van zijn familie in Nigeria minstens veertien jonge meisjes naar ons land gebracht hebben. Het parket eiste tegen hem 5 jaar cel en een geldboete van 8.000 euro. Het vonnis valt over enkele weken.