Niezende tachtiger veroorzaakt twee botsingen: boete van 200 euro en 8 dagen rijverbod LDO - LSI - Koen Baten - HAA

28 februari 2020

17u28 3 Deze week in de politierechtbank Een bejaarde man die tijdens een niesbui van de rijweg afwijkt en twee aanrijdingen veroorzaakt. Een 25-jarige bestuurder die na een nieuwjaarsreceptie van zijn werk de ene na de andere verkeersovertreding aan elkaar rijgt. En een laagvlieger die van de Halse politierechter het etiket “doodrijder” opgeplakt krijgt. Dit en meer tekenden onze regiojournalisten deze week op in de Vlaamse politierechtbanken.

Tachtiger belandt naast de weg door niesbui

Een niesbui in de auto, het kan je zelfs tot in de politierechtbank brengen. Tachtiger L.D. uit Kruisem kan ervan meespreken. Hij moest zo hard niezen achter het stuur dat hij van de rijweg afweek en twee aanrijdingen veroorzaakte. Zijn kleindochter, die bij hem in de auto zat, moest vervolgens voor controle naar het ziekenhuis. De politierechter in Oudenaarde legde de bejaarde man een boete van tweehonderd euro en een rijverbod van acht dagen op.

Drie maanden rijverbod en alcoholslot na 45 veroordelingen

Een 60-jarige automobilist uit Kortrijk is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een rijverbod van drie maanden, een alcoholslot en een boete van 1.200 euro. Voor de man is het de 46ste veroordeling door een correctionele of politierechtbank.

De politie merkte Geert D. in mei 2019 op langs de IJzerkaai in Kortrijk. Hij zwalpte met zijn voertuig, waardoor hij uit het verkeer werd geplukt. De bestuurder bleek te veel gedronken te hebben en dat was niet voor het eerst. Als de Kortrijkzaan zijn rijbewijs nog terug wil, zal hij eerst opnieuw moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven. De veroordeelde zestiger diende ondertussen de nummerplaat van zijn auto in en rijdt niet meer met de wagen.

Maand rijverbod voor bestuurder die 110 kilometer per uur rijdt waar hij 50 mag

Een man uit Harelbeke verwarde de Anzegemsesteenweg in Wortegem-Petegem even met een autostrade, want hij werd er geflitst met 110 kilometer per uur waar maar 50 kilometer per uur is toegelaten. In de politierechtbank verklaarde de man dat hij dacht dat zijn snelheidsbegrenzer nog aan stond, maar dat was duidelijk niet het geval. De politierechter legde de man een boete van 480 euro en een maand rijverbod op.

25-jarige rijgt overtredingen aan elkaar na nieuwjaarsreceptie

Een 25-jarige bestuurder uit Oudenaarde heeft het na de nieuwjaarsreceptie van zijn werk wel erg bont gemaakt op de weg. De jongeman reed na het evenement met hoge snelheid door Oudenaarde, negeerde een stopbord en maakte geen gebruik van zijn richtingaanwijzers. Hij probeerde ook weg te vluchten van een alcoholcontrole. Toen de politie hem uiteindelijk te pakken kreeg, blies hij 1,98 promille. De politierechter legde hem een boete van 2.000 euro en een rijverbod van twee maanden op.

Omdat hij zich tijdens de feiten ook weerspannig heeft gedragen, is de jongeman in de correctionele rechtbank ook veroordeeld tot een werkstraf.

Jonge bromfietser onder invloed vlucht weg van politie en rijdt kind aan

Jochen V. uit Waasmunster heeft zich dinsdagochtend voor de rechtbank van Dendermonde moeten verantwoorden voor ernstige feiten die hij pleegde in augustus 2018. Onder invloed van drugs en zonder nummerplaat en verzekering, vluchtte de toen 23-jarige bromfietser weg van de politie. Hij reed daarbij een kind aan.

De politie had de jongeman eerder op één wiel zien rondrijden. Bovendien had de brommer geen nummerplaat. Toen agenten de jongeman wilden staande houden, vluchtte die weg. “Hij negeerde hierbij een rood licht, en was bovendien niet verzekerd en gekeurd. Als klap op de vuurpijl reed hij ook nog een kind van 9 jaar oud aan en bleek hij onder invloed te zijn van drugs”, aldus het Openbaar Ministerie.

Bij een aanrijding met meer dan tachtig kilometer per uur is het bewezen dat een zwakke weggebruiker geen enkele kans op overleven heeft Johan Van Laethem, politierechter in Halle

Rechter hard voor geflitste man: “Geen hardrijder, maar een doodrijder”

De politierechter in Halle was hard voor een man die op 28 juni 2018 geflitst werd in de Alfons Gossetlaan in Groot-Bijgaarden. De man kreeg een boete en een rijverbod.

De beklaagde werd met zijn Audi A3 geflitst met 90 kilometer per uur in een zone 50. Hij werd onmiddellijk onderschept, waarna zijn rijbewijs voor vijftien dagen werd ingetrokken. De rechter tilde zwaar aan de feiten omdat er op die plaats een aaneensluiting van opritten van firma’s is. De advocaat probeerde nog te sussen door te stellen dat zijn cliënt geen hardrijder is. “Nee, maar wel een doodrijder”, sprak rechter Johan Van Laethem streng. “Bij een aanrijding met meer dan tachtig kilometer per uur is het bewezen dat een zwakke weggebruiker geen enkele kans op overleven heeft.”

De man kreeg een boete van 600 euro, waarvan 240 euro met uitstel. Daarnaast moet hij zijn auto nog tien dagen in het weekend en op feestdagen aan de kant laten staan.

“Meteen betrapt na 1 keer snuiven? Wij hebben de beste politie ter wereld!”

Twee mannen stonden afgelopen week elk afzonderlijk voor de politierechter nadat ze op 23 februari 2019 in Beersel betrapt werden op rijden onder invloed van zowel cocaïne als alcohol. Een van de twee kreeg een alcoholslot opgelegd. Het duo kwam van de bouwbeurs Batibouw.

Een van de twee werd betrapt met 1,82 promille in het bloed en bleek ook onder invloed te zijn van cocaïne. Een cocktail die de politierechter levensgevaarlijk achter het stuur noemde. Volgens de beklaagde gebeurde dat maar één keer, omdat hij was blijven plakken na Batibouw. “Straf!”, sprak de rechter cynisch. “Je snuift één keer en ze pakken u. Wij hebben de beste politie van de wereld.”

De uitspraak van de rechter was minder cynisch: een rijverbod van twee maanden en een alcoholslot voor een jaar. Daarbij kwam nog een boete van 2.000 euro waarvan 1.000 euro met uitstel. De kosten van het alcoholslot mogen in mindering worden gebracht.

Een andere loodgieter die met dezelfde cocktail na Batibouw betrapt werd, kwam er beter vanaf. Hij had 1,31 promille in het bloed en zei ook dat het uitzonderlijk gebeurd was. De man kreeg een boete van 1.600 euro waarvan de helft met uitstel, een rijverbod van twee maanden en hij moet slagen voor medische en psychologische proeven.