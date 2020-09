Exclusief voor abonnees

Nieuwste boek van cultchef legt lat voor hobbykoks nóg hoger: “Balletjes à la Ottolenghi: 28 ingrediënten, alstublieft”

Marc Coppens

20 september 2020

04u13

U dacht dat u helemaal mee was als hobbykok, nu u tahini en za'atar in huis had? Dan zal u toch even moeten gaan zitten voor de nieuwe lijst met 'essentiële producten' van Yotam Ottolenghi - met voorsprong de hipste chef van het moment. In zijn nieuwste kookboek 'Flavour' legt de Israëlisch-Engelse chef de culinaire lat wel heel hoog. Zijn fans zetten alvast de Aleppo-pepers, hibiscusbloemen en Gochujang-chilipasta klaar.