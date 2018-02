Nieuwssite Apache moet geen 350.000 euro schadevergoeding betalen: "Ze hebben geprobeerd om ons te criminaliseren" Redactie

22 februari 2018

18u06

Bron: Belga 4 Nieuwswebsite Apache moet geen schadevergoedingen betalen aan projectontwikkelaar Land Invest Group en aan Joeri Dillen, de voormalige kabinetschef van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). Dat heeft de burgerlijke rechtbank in Antwerpen beslist.

Apache schreef tussen 2013 en 2016 een reeks artikelen over vastgoeddeals in Antwerpen en onderzocht daarbij de mogelijke verwevenheid van de immobiliënsector met de Antwerpse politiek. Land Invest Group en Joeri Dillen, de voormalige kabinetschef van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) werden herhaaldelijk genoemd.

Zij voelden zich geviseerd en meenden dat de berichtgeving van Apache "ongenuanceerd" was en fouten bevatte. Ze trokken naar de rechtbank om de verwijdering van de artikels én een fikse schadevergoeding te eisen. De projectontwikkelaar vorderde 250.000 euro van Apache, Joeri Dillen vroeg 100.000 euro.

"Onnauwkeurige berichtgeving"

De burgerlijke rechtbank verklaarde hun vorderingen vandaag ongegrond. "De rechtbank oordeelde dat er geen sprake is van een fout die tot de betaling van een schadevergoeding kon leiden. Dat is jammer, maar in het vonnis werd tenminste wél gesteld dat de berichtgeving van Apache onnauwkeurig en ongenuanceerd is. We zijn blij dat de rechtbank ons standpunt daarover deelt", zegt meester Omar Souidi, die voor Joeri Dillen optreedt. Hij gaat nog met zijn cliënt bekijken of er beroep wordt aangetekend.

"Groter compliment kan je niet krijgen"

Volgens Karl Van den Broeck, hoofdredacteur van Apache, heeft Joeri Dillen altijd alle kans gehad om te reageren, maar is hij daar nooit op in gegaan. "Ik ben zeer benieuwd om in het vonnis te lezen om welke onnauwkeurigheden het gaat, maar ik zie dat eerder als een uitspraak van een slechte verliezer. De rechtbank stelt dat wij als goede journalisten en volgens de deontologie gehandeld hebben en dat doet deugd. Een groter compliment kan je van een rechtbank niet krijgen."

"350.000 euro zou einde betekend hebben"

"Ik ben blij, maar tegelijkertijd ook boos, want dit is geen akkefietje. Voor een klein medium als Apache zou een schadevergoeding van 350.000 euro het einde betekenen en ik beschouw dit dan ook als een intimidatiepoging om ons te doen zwijgen en verdere onthullingen tegen te houden. De tegenpartijen hebben met deze rechtszaken de vrijheid van meningsuiting aan banden willen leggen. Ze hebben geprobeerd om ons te criminaliseren. We werden afgeschilderd als riooljournalisten en werden door burgemeester De Wever zelfs een 'lasterlijk medium' genoemd. Ik ben blij dat de rechtbank daar nu komaf mee heeft gemaakt", besluit Van den Broeck.