Nieuwslezer Thomas (25) getuigt over schedeloperatie: "Niet-dringende operaties kunnen uitgesteld worden door coronavirus"

13 oktober 2020

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) De coronacijfers schieten de hoogte in en dat vertaalt zich ook in het aantal ziekenhuisopnames. En als het aantal opnames blijft stijgen, dan kan de reguliere zorg in het gedrang komen. Onze collega Thomas (25), nieuwslezer bij Qmusic, is ook bang dat zijn operatie uitgesteld zal worden.

Vanaf morgen gaat fase 1A in, in de ziekenhuizen. Dat houdt in dat een kwart van de ziekenhuisbedden voorbehouden wordt voor coronapatiënten. Andere operaties zullen daardoor vaker worden uitgesteld. Het gaat dan om operaties die niet-dringend zijn.

Onze collega Thomas Everix, nieuwslezer bij Qmusic, is een van die niet-dringende patiënten. Hij moest een paar maanden geleden een operatie ondergaan omdat er bij hem een hersentumor werd ontdekt. Chirurgen hebben de tumor verwijderd, maar een aantal weken later ontstond er een infectie op de wonde. Daardoor werd er een stuk schedel weggenomen waardoor Thomas nu rondloopt met een 'gat’ in zijn schedel.

Die wonde moet ongeveer vier maanden genezen waarna er opnieuw een stuk schedel op zijn hoofd geplaatst zou worden. Die vier maanden zijn nu ongeveer voorbij, maar de operatie voor Thomas zou weleens uitgesteld kunnen worden. “Ik had alles graag in 2020 willen afronden, maar dat is nu ineens een groot vraagteken”, vertelt Thomas.

De dokter van Thomas, Neurochirurg Giorgio Hallaert (UZ Gent), benadrukt dat er op dit moment nog geen probleem zou mogen zijn: “Wij houden wel in het achterhoofd dat die niet-dringende operaties kunnen uitgesteld worden. We geven wel aan de mensen mee dat ze er rekening mee moeten houden dat een operatie niet kan doorgaan. Het is ook voor een stuk psychologie, als je al zo lang uitkijkt naar een operatie en die kan niet doorgaan, dan is dat een grote tegenslag.”

Thomas zijn operatie wordt niet als dringend beschouwd omdat hij namelijk geen ernstige klachten heeft door zijn wonde. “Een situatie kan veranderen. Stel dat Thomas meer last krijgt, dan kan dat zelfs hoogdringend worden en dan moet hij zo snel mogelijk geopereerd worden.”

Toch benadrukt Neurochirurg Hallaert dat we beter voorbereid zijn op deze nieuwe coronagolf: “We hebben geleerd uit de eerste golf. We gaan uit alle macht proberen vermijden dat we de niet-dringende zorg volledig stilleggen. Misschien zullen er andere tussenwegen gezocht worden, maar ik denk dat dat wel het doel is.”