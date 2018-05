Nieuwpoortse vastgoedtycoon beticht van witwassen, fraude en valsheid in geschrifte Bart Boterman

18 mei 2018

11u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 Het gerecht in Veurne heeft een tiental huiszoekingen en acht arrestaties verricht in een zaak over fiscale fraude, witwassen en valsheid in geschrifte bij immomakelaar en bouwpromotor Sea Coast uit Nieuwpoort.

Onder anderen eigenaars en aandeelhouders Alain C. (55) uit Nieuwpoort en Hendrik D. (54) uit Kruishoutem - die op plaats 335 staat in de lijst van de rijkste Belgen - werden samen met managers en verkopers verhoord. Het fiscaal parket en de fiscus vermoeden dat de firma jarenlang tientallen appartementen aan de kust deels in het zwart verkocht. Via allerhande dochterondernemingen zou Sea Coast geld hebben doorgesluisd en witgewassen.

Zo komt ook de gerenommeerde manege 't Overdijk in Moerzeke (Hamme) in beeld. Daar zijn vastgoedtycoon Alain C. en Sea Coast aandeelhouder van en volgens het onderzoek zouden abnormale geldstromen richting de manege zijn gevloeid. Het gerecht onderzoekt nu of die deals tussen de dochterondernemingen wettig zijn verlopen en nam de boekhoudingen van de laatste jaren in beslag.

Alain C. werd dinsdag voorgeleid bij die onderzoeksrechter, maar werd onder voorwaarden vrijgelaten. Het onderzoek loopt intussen verder.