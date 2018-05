Nieuwpoort krijgt als eerste kuststad keurmerk van Blue Flag GUS

De Blue Flag wappert al langer in jachthavens en bij zwemvijvers. Sinds vandaag is ze ook te zien op het strand van Nieuwpoort en dat als enige kuststad in ons land.

De Blue Flag is een keurmerk dat bewijst dat er ingezet wordt op duurzaamheid. StuBru-stem Roos Van Acker onthulde als GoodPlanet-ambassadrice de vlag in Nieuwpoort samen met burgemeester Geert Vanden Broucke.

In totaal kregen 22 laureaten de Blue Flag. “We zijn blij dat we scoren met onze duurzame aanpak. Onze waterkwaliteit is uitstekend, we zetten in op informatie en educatie en hebben ons strand voor iedereen toegankelijk gemaakt”, reageert burgemeester Vanden Broucke.