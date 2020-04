Nieuwkomers worden sneller naar essentiële ‘coronavacatures’ geleid Redactie

02 april 2020

13u02

Bron: Belga 2 Vlaams minister van Inburgering Bart Somers (Open Vld) wil nieuwkomers en mensen met migratieroots sneller toeleiden naar essentiële vacatures. In het regeerakkoord staat dat de regering de ambitie heeft om nieuwkomers binnen de twee maanden naar de VDAB toe te leiden. Tijdens de huidige crisis zal dat worden versneld. Er dreigt immers een tekort aan personeelsleden in sectoren als de voeding en de landbouw.

Somers en minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) hebben een plan uitgewerkt waarbij de Agentschappen Integratie en Inburgering een grote rol krijgen in het activeren van de nieuwkomers. Zij krijgen de Covid-vacatures toegestuurd, doen een eerste selectie en verwijzen mensen met migratieroots door naar specifieke contactpersonen van de VDAB. Omdat er al een eerste selectie is gebeurd, kan de VDAB de nieuwkomers sneller toeleiden naar de juiste jobs.

Somers wijst erop dat de afgelopen tien jaar het aantal autochtone werkenden met 65.000 is verminderd door de vergrijzing. Het aantal allochtone werkenden is tegelijk met 110.000 toegenomen.

"In de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector heeft 19,2 procent van de mensen migratieroots", zegt hij. "Dat komt overeen met het aandeel van mensen met migratieroots in de beroepsbevolking. In de andere essentiële sectoren is het cijfer nog opvallender. Zo ligt het aandeel in de voedingssector op 33,5 procent en in de vervoer- en logistieke sector op 38 procent. In de tuinbouwsector stijgt dat aandeel tot 44 procent en in de schoonmaaksector heeft maar liefst 64 procent van de mensen migratieroots."