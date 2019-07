Nieuwkomer in Vlaams Parlement geeft loon aan goed doel: "Nog onverdiende centen” HAA

03 juli 2019

12u56

Bron: De Morgen 6 Kersvers Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi zal haar nettovergoeding van juni en juli aan een goed doel schenken. Dat belooft de Open Vld’ster in een opiniestuk voor De Morgen. Ze roept collega’s “over partijgrenzen heen” op hetzelfde te doen.

El Kaouakibi, bekend van de jongerenorganisatie Let’s Go Urban, stelt in het opiniestuk de hoge lonen van parlementsleden in vraag. Brussels Parlementslid Jan Busselen uitte daarover afgelopen weekend al zijn ongenoegen. De PVDA’er hekelde op Facebook dat hij al 14.000 euro had ontvangen zonder ook nog maar iets verwezenlijkt te hebben. Hij opperde om een deel van het geld aan de partijwerking te storten, maar dat idee is El Kaouakibi niet genegen.

Politieke nieuwkomers

“We leven niet in een communistisch regime”, aldus de Open Vld’ster. “Ik heb er wél over nagedacht hoe ik het ‘onverdiend’ salaris van juni en juli kan ‘teruggeven’. Ik heb me tot nu toe nooit schuldig gevoeld over mijn inkomsten. Maar nu stel ik vast dat dit loondebat toch in de kleren kruipt.” De Antwerpse begrijpt dat mensen boos worden over de vergoedingen voor politici. “Ik vind het ook moeilijk dat we als politieke nieuwkomers, naar mijn mening, nog onverdiende centen krijgen.”



De Antwerpse heeft daarom beslist om haar loon van juni en juli integraal te schenken aan het burgerplatform G1000. Ze roept collega-parlementsleden op ook een deel van hun loon aan een goed doel te geven. Zodat dat geld gebruikt kan worden “om op korte termijn acties te ondernemen rond thema’s waar de burger van wakker ligt”.

“Aanvaardbaar loon”

El Kaouakibi vindt voorts dat de vergoedingen van parlementsleden voorwerp van gesprek mogen zijn. “Laten we nadenken over een aanvaardbaar loon waarmee iedereen in het parlement de burger voluit kan representeren, en tegelijk zelf kan investeren in eigen opleiding en trajecten. Niet te hoog zodat het niet de verkeerde mensen aantrekt. Niet te laag zodat het de juiste mensen niet afstoot”, aldus nog El Kaouakibi.

