Nieuwjaarsvuurwerk in Brugge en Oostende afgelast, feestelijkheden in Brussel gaan wel door SI Vanessa Dekeyzer Freya De Coster Leen Belpaeme

11u35

Bron: Eigen berichtgeving, VTM NIEUWS, belga 760 Benny Proot Archiefbeeld vuurwerk Oostende. Door het voorspelde slechte weer gaat het traditionele nieuwjaarsvuurwerk in Oostende en Brugge niet door. De lokale politie van Oostende nam de beslissing na overleg met het KMI en de brandweer. Vooral de wind is de spelbreker. Dat meldt VTM Nieuws en de beslissing wordt bevestigd door de lokale politie.

Het KMI kondigde eerder al code geel af voor komende nacht. Aan zee worden rukwinden tot 75 kilometer per uur verwacht. Tijdens de voorspelde felle buien kan de wind mogelijk nog krachtiger waaien. Door het hoog water is er ook minder plaats op het strand. Meestal wakkert de wind bij vloed ook wat aan.

In die omstandigheden werd geoordeeld dat het niet veilig is om het vuurwerk te laten doorgaan. Traditioneel vindt de vuurwerkshow plaats aan de zeedijk ter hoogte van het Kursaal. Als alternatief zal er om middernacht een extra lichtshow georganiseerd worden onder de lichttunnel in de Adolf Buylstraat. Bezoekers kunnen vier keer per dag genieten van een spectaculaire lichtshow. De stad Oostende nodigt iedereen uit om onder de lichttunnel van 188 meter het nieuwe jaar in te zetten.

Ook vuurwerk in Brugge, Middelkerke en Westende afgelast

Door het voorspelde slechte weer kan ook in Brugge het nieuwjaarsvuurwerk niet doorgaan. De brandweer oordeelde dat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Net als in Oostende is de wind de spelbreker. In Koksijde heeft de gemeente het geplande vuurwerk op het strand van Sint-Idesbald afgelast.

"De zware neerslag en felle wind zorgen ervoor dat de omstandigheden niet geschikt zijn om vuurwerk af te steken. De beslissing om het vuurwerk niet te laten doorgaan, gebeurde in overleg met de brandweer", meldt de lokale politie in een persbericht. Bij dergelijke hevige wind raadt de Brugse politie ook privé-vuurwerken ten stelligste af.

Het grote zangfestijn 'Brugge Feest' kan op oudejaarsavond wel gewoon doorgaan. Door de werken op 't Zand vindt het evenement deze keer plaats op het Beursplein. De andere activiteiten gaan wel gewoon door.

Ook de jaarlijkse Sylvestervuurwerken in Middelkerke en deelgemeente Westende gaan niet door. Het verbiedt ook het afschieten van privévuurwerk. In Oostduinkerke gaan de Sylvestervuren, met naast een vuurwerk ook nog een kerstboomverbanding en een fakkeltocht, ook niet door.

Feestelijkheden aan Atomium gaan door

De activiteiten die rond het Atomium in Brussel gepland zijn om Nieuwjaar te vieren, gaan door. Dat melden de Brusselse lokale politie en de Brusselse burgemeester Philippe Close via Twitter. De situatie wordt in de loop van de namiddag wel verder opgevolgd. Als de weersvoospellingen nog zouden verslechteren, is het wel mogelijk dat het vuurwerk alsnog geannuleerd wordt. Maar de andere activiteiten aan het Atomium gaan wel door zoals gepland, klinkt het bij de organisatoren.

De stad Brussel verwacht minstens 50.000 feestvierders aan het Atomium. De toeschouwers worden vanaf 22.30 uur verwelkomd, om 23.00 uur vindt een luchtvoorstelling plaats, en om middernacht is het tijd voor het vuurwerk.

Geen vuurwerk in Tienen en Zaventem

Gezien de weersvoorspelling is er in samenspraak met de brandweer beslist geen vuurwerk toe te laten in Tienen. Zowel professioneel als niet-professioneel vuurwerk is bij deze windsnelheden niet verantwoord. Om veiligheidsredenen geldt er vandaag een verbod. De mensen die een aanvraag deden om vuurwerk af te steken worden hiervan verwittigd via mail.

Ook in Zaventem wordt het vuurwerk verboden. De burgemeester vraagt nergens vuurwerk af te steken omwille van de verwachte weersomstandigheden.

Overleg in andere steden

In andere grote steden viel nog geen definitieve beslissing over het nieuwjaarsvuurwerk, aldus VTM NIEUWS. In Gent vindt vanmiddag nog overleg plaats. Antwerpen beslist om 16 uur of er vanavond vuurwerk plaatsvindt.