Nieuweling Elias Kartout trekt Kamerlijst voor N-VA in Brussel

09 februari 2019

21u32

Voor de verkiezingen van 26 mei trekt Elias Kartout de N-VA-Kamerlijst voor Brussel. De partijraad van N-VA keurde vandaag de kieslijsten goed.

Elias Kartout studeerde rechten en behaalde zijn diploma met een thesis over confederalisme. Hij is fractiemedewerker voor N-VA in het federaal parlement en woont in Anderlecht. Els Butenaers uit Brussel-stad staat op de tweede plaats.

Bij N-VA was - wat de lijsttrekkers betreft - enkel de kopman van de Brusselse Kamerlijst nog niet bekend.

Fier om voor @de_NVA de kamerlijst in Brussel te mogen trekken. Brussel kan beter. De Brusselaar verdient beter. En daar zullen we ons uiterste best voor doen. @CieltjeVAchter @KarlVanlouwe @Assita_Kanko en alle andere topkandidaten op onze Brusselse lijsten. 💪💛 https://t.co/FapVg34lSt Elias Kartout(@ EliasKartout) link