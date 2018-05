Nieuwe wet: vissers mogen geen leefnet meer gebruiken

Vissers mogen geen zogenaamd 'leefnet' meer gebruiken, een langwerpig net waarin gevangen vissen worden bewaard. Voortaan geldt het "catch and release"-principe. Enkel tijdens hengelwedstrijden zullen nog dergelijke leefnetten mogen gebruikt worden. Dat staat in een pakket nieuwe regels voor de riviervisserij die door de Vlaamse regering is goedgekeurd op voorstel van Vlaams minister Joke Schauvliege. De CD&V-minister verbiedt ook het gebruik van fuiken in de Beneden-Zeeschelde waardoor de semi-professionele visserij de facto wordt afgeschaft.