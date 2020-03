Nieuwe website matcht vrijwilligers met zorginstellingen kv

21 maart 2020

05u56

Bron: Belga 3 Vlamingen die ziekenhuizen en zorgcentra willen helpen in de strijd tegen het coronavirus, kunnen zich voortaan registreren op de website hulpvoorhelden.be. Zorginstellingen kunnen zich kosteloos aansluiten en via het platform meteen de juiste vrijwilligers contacteren.

Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen wegens de coronacrisis alle extra hulp gebruiken. De grote toestroom aan vrijwilligersacties kwam de laatste dagen echter niet altijd terecht bij de juiste zorginstelling en overbelastte soms de administratieve diensten. Kleinere instellingen hebben dan weer vaak niet de middelen en mensen om snel vrijwilligers te zoeken.

Om daar een oplossing voor te bieden, ontwikkelden drie IT-ondernemers op vraag van Vlaamse ziekenhuizen op 48 uur tijd de website hulpvoorhelden.be. Vrijwilligers kunnen er zich aanmelden voor een aantal diensten. De lijst is samen met de zorginstellingen opgesteld en zal regelmatig worden aangepast naargelang de noden. Voorbeelden van vrijwillige diensten zijn: mondmaskers maken, kinderopvang, boodschappen doen of koken, de was doen, speelgoed bezorgen aan kinderen of mensen met een zware handicap, en telefonisch een praatje maken met ouderen.



Het Antwerpse zorgnetwerk Emmaüs maakt er al gebruik van. "Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen contact opnemen om hulp aan te bieden. Hulpvoorhelden.be zal al deze vragen stroomlijnen en zorgen dat de hulp op de juiste plaats terechtkomt", zegt voorzitter Inge Vervotte. "Ik roep dan ook op dat iedereen die een handje wil toesteken, gebruikmaakt van deze website. Dat zal ook de administratieve diensten in onze voorzieningen ontlasten.”