Nieuwe voorzitter Olmense Zoo niet onbesproken: "Gekibbel in de marge, geen link met onze zoo" ADN

15u06

Bron: Belga 0 Photo News De Olmense zoo mag terug openen. In Balen opent de Olmense Zoo morgen opnieuw de deuren, nu de dierentuin een nieuwe erkenning heeft gekregen van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Dat gebeurt onder leiding van een nieuwe directie. De nieuwe voorzitter, Koen Van Rompaey, is echter niet onbesproken: Dierenwelzijn nam in 2014 een tiental dieren in beslag op zijn private kinderboerderij wegens slechte leefomstandigheden.

De Olmense Zoo heeft het vandaag in een reactie over "gekibbel in de marge" en wil vooral positief vooruitkijken naar zaterdag.

De nieuwe zaakvoerder van de Zoo, Wim Verheyen, zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de feiten uit 2014, maar stelt dat er geen link is met de Olmense Zoo. "Dit incident stelt ons vertrouwen in onze nieuwe voorzitter niet op de helling", geeft Verheyen aan. "Hoe dan ook: zijn competenties liggen bij het financieel en educatief beleid, niet bij het dierenbeleid. Dat valt geheel onder mijn eindverantwoordelijkheid en gelukkig kan ik daarvoor terugvallen op ervaren en kundige medewerkers."

Verheyen betreurt dat het verhaal net nu opduikt. De zaakvoerder had naar eigen zeggen intussen wel een gesprek met Van Rompaey over de toedracht. "Koen heeft thuis een kinderboerderij", stelt hij. "Vroeger had hij ook een familie wasberen. Toen de wetgeving rond het houden van sommige diersoorten in 2014 veranderde, werden ze na een inspectie bij de kinderboerderij weggehaald."

De Olmense Zoo voerde de voorbije weken al aanpassingen uit om zich in regel te stellen met de eisen van Dierenwelzijn. Ook de komende maanden zullen er nog de nodige werkzaamheden plaatsvinden, laat Verheyen weten.