Nieuwe vondst in dossier-Bende van Nijvel: "Wapens en munitie gevonden" Redactie

11u28 5 BELGA Procureur-generaal van Bergen, Ignacio de la Serna, en procureur-generaal van Luik, Christian de Valkeneer. De procureur-generaal van Luik, Christian De Valkeneer, heeft samen met de procureur-generaal van Bergen, Ignacio de la Serna, tijdens een persconferentie meer inlichtingen gegeven over de “nieuwe, interessante voorwerpen” die onlangs werden overgemaakt aan de speurders die het onderzoek naar de Bende van Nijvel voeren.

"Na de uitzending van Faroek op VTM hebben drie jongeren contact opgenomen met ons over spullen die ze vijf maanden geleden gevonden hebben in het kanaal Brussel-Charleroi", aldus De Valkeneer.

"Duizendtal kogels"

De spullen waarover het gaat: twee metalen dozen, met daarop de beschrijving 'Rijkswacht-Gendarmerie'. "In één doos zat munitie, een duizendtal kogels, in de andere zaten twee wapens, een revolver en een riot gun." De speurders vermoeden dat het gaat om munitie en wapens uit de jaren 80. "Maar voorlopig is het te vroeg om te besluiten of de voorwerpen nuttig zijn voor het onderzoek of niet", aldus de onderzoekers. "Die zijn gevonden op circa één kilometer van de plek waar eerder in het onderzoek al voorwerpen van de Bende van Nijvel gevonden zijn.

"Nog twee riot-guns gezocht"

De dozen werden gevonden in het kanaal Brussel-Charleroi, op het grondgebied van Ittre, op zo'n anderhalve kilometer van de plaats waar in 1985 en 1986 al gezocht werd in het kanaal. Toen werden er een kogelwerende vest (gestolen uit een zeilmakerij in Temse in 1983), een pistool dat van een politieagent werd gestolen en munitie aangetroffen.

"Van de wapens die gelinkt worden aan de Bende van Nijvel missen we nog altijd twee riot-guns die zowel bij de eerste vlaag als bij de tweede vlaag gebruikt werden, en een aantal wapens die bij wapenhandelaar Dekaise werden gestolen", aldus nog de procureurs-generaal.

"Moed"

"De voorwerpen die nu gevonden zijn, zullen verder geanalyseerd worden en er zullen ter plaatse nog onderzoeksdaden uitgevoerd worden." Die onderzoeksdaden lieten niet lang op zich wachten want nog tijdens de persconferentie begon de civiele bescherming aan de zoektocht in het kanaal Brussel-Charleroi.

De Valkeneer wenste nog uitdrukkelijk de drie jongeren te bedanken om de spullen bij de speurders aan te geven. "Dat vraagt moed", aldus de procureur-generaal. Verder riep hij de bevolking opnieuw op alle mogelijke interessante informatie te melden.