Nieuwe videobeelden opgedoken van relschoppers tijdens nieuwjaarsnacht in Brussel Stéphanie Romans KV

02 januari 2020

21u41 26 200 arrestaties, 21 voertuig- en 75 vuilnisbakbranden en verscheidene gesloopte bushokjes. Dat was de balans van de vernielingen in Brussel tijdens Nieuwjaarsnacht. Dankzij dubbel zoveel politie en een centraal nieuwjaarscommando voor het hele gewest konden extreme escalaties in Brussel worden vermeden. Via sociale media deelden de relschoppers filmpjes van hun vernielzuchtige trektocht door de stad.

Via Snapchat werden triestige beelden verspreid van relschoppers die in de straten vuurwerk en vuurpijlen afschieten, vuilbakken vernielen, afval in brand steken en ook een scooter gaat eraan. Met een afgebroken straatcamera wordt er voetbal gespeeld.

De politie rukte tussen 18 uur en 6 uur meer dan 2.000 keer uit. Echte rellen konden gelukkig vermeden worden. “In principe hebben we onze drie voornaamste doelen bereikt”, zo zegt de Brusselse hoofdcommissaris Olivier Slosse. “Het vuurwerk op de Heizel is zonder incidenten verlopen, de hulpdiensten konden in veiligheid werken en we hebben escalaties vermeden door snel te reageren. Maar er waren incidenten, daar gaan we niet flauw over doen. We zijn dus niet in hoerastemming. Ik zou zeggen: we hebben een goed ‘nulpunt’ bereikt om op verder te werken.”

“Het gaat hier over waarden en normen”, zegt Mario Thys, provinciaal voorzitter van de regio Brussel bij politievakbond NSPV. “ Sommige mensen steken lichtjes aan in de kerstboom. Anderen steken auto’s in brand. Zelfs als je de hele stad vol camera’s hangt en op elke straathoek een agent zet, los je dit probleem niet op. Als politie daartegen moet optreden is het eigenlijk al te laat. Wij zijn maar één schakel in de hele keten van sociale werkers, scholen, justitie … In ons eentje kunnen wij het niet oplossen.”

Journaliste Stéphanie Romans en fotograaf Marc Baert maten tijdens nieuwjaarsnacht de temperatuur in de Brusselse straten op. Lees het hele verhaal in onze abonneezone. Proef nu vier weken gratis.