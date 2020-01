Nieuwe versie van Euromillions: vanaf februari kan je tot 250 miljoen euro winnen ttr

31 januari 2020

14u34

Bron: belga 66 Het trekkingsspel Euromillions zal er vanaf februari anders uitzien. Niet enkel het logo en de spelformulieren krijgen een update, ook het spelverloop wordt anders. Zo zal onder meer de jackpot sneller de 100 miljoen bereiken, zo meldt de Nationale Loterij vandaag.

Het sneller stijgen van de jackpot wordt mogelijk omdat de EuroMillions-jackpot op een andere manier zal worden gespijsd. Onder de nieuwe EuroMillions-formule zullen er voortaan ook drie in plaats van twee uitzonderlijke jackpots per jaar te winnen zijn, en dat telkens van minstens 130 miljoen.



De maximumjackpot wordt opgetrokken tot 200 miljoen, en zal telkens wanneer hij gewonnen wordt met 10 miljoen euro stijgen. De uiteindelijke maximumlimiet is 250 miljoen euro. Dat trage groeiproces zal ervoor zorgen dat het jaren duurt voor die maximumlimiet wordt bereikt.

Het zijn de loterijen van de EuroMillions-community die samen beslisten om de veranderingen door te voeren. Het gaat om België, Oostenrijk, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.



Het nieuwe aanbod zal vanaf morgen 1 februari beschikbaar zijn in de verkooppunten, en op het online spelplatform e-lotto.be van de Nationale Loterij. De eerste trekking wordt gehouden op dinsdag 4 februari en op vrijdag 7 februari is er een uitzonderlijke jackpot van minstens 130 miljoen euro.