Nieuwe veiligheidsmaatregelen bij wapendepot in Luik nadat VTM-journalist er moeiteloos binnendringt EP

15u26

Bron: Belga 0 BELGA Vicevoorzitter van de proefbank Christian Creuven zei vandaag dat er nieuwe maatregelen werden genomen. Voor de beveiliging van de proefbank voor vuurwapens in Luik is de jongste dagen een reeks nieuwe maatregelen genomen, zo heeft Christian Creuven, vicevoorzitter van de raad van bestuur van de proefbank, vandaag gezegd.

De maatregelen werden genomen als gevolg van een bezoek dat een VTM-journalist half oktober anoniem aan de proefbank bracht. Hij stelde de veiligheid van de site, waar duizenden wapens opgeslagen zijn, aan de kaak.

Voortaan is geen enkel bezoek meer mogelijk zonder voorafgaande afspraak met de administratieve dienst van deze instelling van openbaar nut, waar wapens getest worden die in de handel komen. Voorts wordt tijdens de openingsuren een beroep gedaan op een bewakingsfirma, die moet verifiëren of de bezoekers de toestemming hebben om de instelling te betreden.

Ook zijn hekken geplaatst om de administratieve gebouwen van de proefbank te scheiden. Wie de proefbank binnen mag, wordt begeleid door een bewakingsagent. Creuven zei dat nog andere maatregelen waren genomen, zonder er verder op in te gaan.

Bewaking

De burgemeester van Luik, Willy Demeyer, kondigde aan dat de commissie waarin wapenhandelaars en afgevaardigden van de autoriteiten zetelen, maandag een externe audit opstart. Hij herinnerde eraan dat de site ook bewaakt wordt door het Peloton Anti-Banditisme.

Federaal minister van Economie Kris Peeters (CD&V) kon de hogere beveiliging vandaag met eigen ogen zien tijdens een bezoek aan de proefbank voor vuurwapens. Hij zei dat hij gerustgesteld was door de getroffen maatregelen, en dat die de veiligheid van de site en van de werknemers garandeerden.

Peeters kondigde een wetswijziging aan "om de wet te moderniseren, zodat ze aangepast is aan de 21ste eeuw in termen van kader en infrastructuur. Ik zou er in november of december met het parlement willen over debatteren", preciseerde de minister. Een tweede proefbank in Vlaanderen is volgens hem niet nuttig. "De maatregelen die op middellange en lange termijn worden genomen, zullen een maximale veiligheid op de site in Luik garanderen."

BELGA Federaal minister van Economie Kris Peeters (CD&V) bracht vandaag een bezoekje aan de proefbank in Luik.

BELGA