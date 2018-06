Nieuwe veiligheidseisen bij spoorwerken hebben zware gevolgen: "We kunnen niet anders dan sommige lijnen volledig te onderbreken" SPS

08 juni 2018

15u53

Bron: Belga 2 Infrabel, de beheerder van de spoorinfrastructuur in ons land, waarschuwt voor zware gevolgen als gevolg van een nieuwe veiligheidsprocedure bij werken aan het spoor. Voortaan mag personeel niet meer werken met zwaar werfmateriaal in de buurt van een spoor dat in dienst is. "We hebben dan geen andere keuze dan het treinverkeer op bepaalde spoorlijnen volledig te onderbreken", klinkt het.

De nieuwe veiligheidseisen werden opgelegd door de Belgische autoriteit voor de spoorveiligheid (DVIS). Infrabel werd op 18 mei hierover geïnformeerd en vanaf 22 mei traden de nieuwe eisen in voege. "We voeren uit wat ons gevraagd is, maar de gevolgen zijn groot want er is geen overgangsperiode voorzien", zegt Thomas Baeken van Infrabel. Omdat de impact van de nieuwe veiligheidsprocedure zo groot is - voor het treinverkeer, maar ook op financieel vlak voor de spoorbedrijven - gaat Infrabel in beroep tegen de beslissing.

In het verleden mochten er werken met zwaar werfmaterieel worden uitgevoerd op een spoor dat buiten dienst was, terwijl treinen nog altijd op het naastliggende spoor mochten passeren. De doortocht werd toegestaan na een contact tussen het seinhuis en een bediende van Infrabel op het terrein, die dan moest verzekeren dat het spoor vrij was. "Maar deze procedure is nu verboden", klinkt het bij Infrabel. Voortaan moeten de sporen volledig buiten dienst worden gesteld.

Volgens Baeken zijn er alvast een 100-tal reeds ingeplande werven geïmpacteerd door de nieuwe maatregel. "De meeste daarvan bevinden zich in het zuiden van het land, maar er dreigen ook secundaire gevolgen voor het treinverkeer in Vlaanderen en in Brussel", klinkt het.

Nachtwerk

Voor onderhouds- of herstellingswerken op langere termijn bekijkt Infrabel hoe men dit gaat organiseren. Een alternatief zou bijvoorbeeld kunnen zijn om niet-dringende werken uit te stellen of om meer 's nachts te werken. "Maar dat alles heeft een prijskaartje. We zijn het nog aan het bestuderen, maar de kosten kunnen hoog oplopen. We gaan dan ook in beroep", aldus Baeken.

De nieuwe procedure is dit weekend al meteen voelbaar in de regio Doornik, waar in de buurt van het station drie wissels worden vernieuwd en dus de spoorlijn richting Bergen volledig buiten dienst wordt gesteld. De gevolgen zijn voelbaar voor ongeveer tachtig treinen, zegt Infrabel. De NMBS is op zoek naar vervangbussen.

Op andere spoorlijnen heeft Infrabel besloten om 's nachts langer te werken, waardoor de eerste en laatste treinen worden geschrapt. Dat is het geval op de baanvakken 'Marloie-Rochefort', 'Libramont-Aarlen', 'Ans-Luik-Guillemins' en 'Bergen-Jurbeke'. Dit is ook voelbaar in Vlaanderen, waar een trein van Geraardsbergen via Aat naar Bergen tot Jurbeke wordt beperkt. De NMBS zoekt alternatieven om de hinder voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken.