Nieuwe veelbelovende behandeling ontdekt voor zeldzame vorm van bindweefselkanker FVI

14 juni 2019

11u30

Bron: Belga 1 In het UZ Leuven is een nieuwe veelbelovende behandeling ontdekt die de groei van uitgezaaide gastro-intestinale stromale tumoren (GIST), een zeldzame vorm van bindweefselkanker, kan remmen. De resultaten in het labo werden recent bevestigd in het kader van een internationale klinische studie waarbij het middel bij vijftig patiënten met deze aandoening werden bevestigd.

Wanneer de vermelde tumor uitgezaaid is bestaat de huidige behandeling uit een reeks van drie medicijnen om de groei van de tumor te remmen. In het begin werken die medicijnen meestal goed, maar na een tijd wordt de tumor bij bijna alle patiënten resistent en zijn bijkomende behandelingen noodzakelijk. Uit labo-onderzoek van professor Patrick Schöffski, oncoloog in het UZ Leuven, bleek dat het geneesmiddel cabozantinib, dat vandaag al gebruikt wordt tegen bepaalde vormen van schildklier-, nier- en leverkanker, de groei van die resistente tumoren kan remmen.

In het kader van de klinische studie bleek dat bij dertig van de vijftig patiënten, die het middel toegediend kregen, de tumor niet verder gegroeid was. "De behandeling had bij 80 procent van de behandelde patiënten een positief effect. Bovendien waren de bijwerkingen relatief beperkt", aldus Schöffski. Omdat het medicijn al voor andere aandoeningen goedgekeurd is, is hij optimistisch dat het niet zal lang duren vooraleer ook patiënten met uitgezaaide GIST het kunnen krijgen. Om aan de standaardbehandeling van GIST te worden toegevoegd dient het nog getest te worden in een grootschaliger klinische (fase III) studie.