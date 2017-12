Nieuwe uitzendgroep van Philip Cracco zorgt voor commotie met stripact op bedrijvendag in Kortrijk: "Ach, behalve 'een tetje' was er niets te zien" LPS BHL

Bron: Eigen berichtgeving 0 Henk Deleu "De bar was afgeschermd met een groot zwart gordijn. Er waren wel wat kijkgaten in een wand, maar daar moest je wel eerst door kijken natuurlijk. Met andere woorden: wie gechoqueerd was, koos daar uiteindelijk zelf voor", sust Lieven Bonamie van Jobfixers. Hoe lok je klanten naar de stand van je firma? Met strippers en porno, dacht Philip Cracco, bekend van The Sky Is The Limit. De organisator van de Bedrijven Contactdagen in Kortrijk was er minder mee opgezet en wil strippen in de toekomst verbieden. De zaakvoerders van van uitzendbedrijf Jobfixers sust. “Ach, behalve een tetje was er niets te zien. Er kwamen geen seksuele handelingen bij kijken. En die porno was softporno: er waren geen geslachtsdelen te zien.”

Een allesbehalve saaie stand, die van uitzendbedrijf Jobfixers. De voorbije avonden stonden de mannen er in lange rijen aan te schuiven. Niet om uitleg te krijgen over wat de firma van Philip Cracco voor hen kan betekenen, wel om een kijkje te nemen in 'The Red Shoe Bar'. Daar gaan danseressen gewillig uit de kleren, terwijl er op een scherm porno te zien is. Tot jolijt van de ene, tot afschuw van de andere. Organisator Kortrijk Xpo is er niet mee opgezet. “De contactdagen zitten er nu op, maar voor de volgende editie gaan we de regels aanpassen, zodat dit niet meer gebeurt. Strippen past hier niet”, zegt Pieter Desmet van Xpo.

Opvallen

Volgens Philip Cracco en zijn zakenpartner Lieven Bonamie viel het allemaal wel mee. “Ach, behalve een tetje was er niets te zien”, sust Bonamie. “Er kwamen geen sensuele lapdance-standjes of seksuele handelingen bij kijken. Op een scherm speelde er softporno, er waren geen geslachtsdelen te zien. We wilden niemand choqueren: de bar was afgeschermd met een groot zwart gordijn, dus wie binnenkwam, koos er zelf voor. Ik schat dat 1 bezoeker op de 10 het initiatief niet kon smaken. De rest was enthousiast.” Jobfixers geeft toe vooral te willen opvallen. “We werken zonder grote marketingbudgetten, dus wilden op deze ludieke manier in het oog springen. Dat is ons gelukt.”

Rode hoge hakken verplicht

Het is niet de eerste keer dat Cracco met zijn Jobfixers kritiek krijgt over vrouwvriendelijkheid. In september getuigden enkele oud-werknemers hoe ze op straat werden gezet, om vervangen te worden door knappe, jonge vrouwen met minder kennis van zaken. Ze zouden ook verplicht op rode hoge hakken hebben moeten werken. Cracco gaf toen toe de schoenen cadeau gedaan te hebben, “maar ze moeten die niet dragen”.

