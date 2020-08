Nieuwe studie biedt perspectieven om chemotherapie voor leukemiepatiënten te verbeteren AW

19 augustus 2020

18u16

Door gebruik te maken van een nieuwe technologie om genetische defecten te onderzoeken zijn wetenschappers van VIB, KU Leuven en UZ Leuven erin geslaagd om meer te weten te komen over de effecten van chemotherapie bij patiënten die lijden aan T-cel leukemie, wat een meer efficiënte behandeling mogelijk maakt.

T-cel leukemie is een zeldzame vorm van leukemie die het vaakst voorkomt bij kinderen, maar ook volwassenen kan treffen. De technologie waarvan sprake kan genetische defecten in 5.000 individuele cellen tegelijk detecteren. Uit eerdere studies was reeds gebleken dat T-cel leukemiecellen 10 tot 20 genetische mutaties kunnen herbergen.



Uit deze studie blijkt vooreerst dat niet alle leukemiecellen dezelfde genetische veranderingen dragen. Bij elke patiënt werd een grote groep leukemiecellen met dezelfde mutaties die samen voorkomen, aangetroffen evenals kleinere groepen met andere mutaties. "Dit geeft ons een nieuw inzicht in hoe leukemie zich ontwikkelt. Het is complexer dan we hadden verwacht", aldus prof. Jan Cools (VIB-KU Leuven).

Overlevingskansen vergroten

Het onderzoek wierp ook een nieuw licht op de effecten van chemotherapie. Tijdens de behandeling bleken de meeste leukemiecellen binnen één à twee weken te verdwijnen, terwijl andere cellen met specifieke genetische defecten langer detecteerbaar bleven.



Dit levert nauwkeurige informatie op over welke van de leukemiecellen minder gevoelig zijn voor therapie en mogelijk een ziekteherval kunnen veroorzaken. Dit opent de mogelijkheid om in de toekomst patiënten met een hoog risico op herval efficiënter te behandelen en zo hun overlevingskansen te vergroten.