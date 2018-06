Nieuwe staking op til bij NMBS: machinistenbond wil staken van 10 tot 12 juli rvl

28 juni 2018

17u43

Bron: Belga 0 De Onafhankelijke Vakbond Spoorwegpersoneel (OVS) heeft een aanzegging ingediend voor een 48 urenstaking bij het spoor van 10 juli om 03.00 uur tot 12 juli om 03.00 uur. Dat meldt de spoorbond donderdagavond.

De reden voor de staking is onenigheid over de voorstellen voor een herwaardering van de treinbestuurders. Op dinsdag 3 juli is nog een verzoeningsvergadering gepland.

Vooral festivalgangers voor Dour (11-15 juli) zijn de dupe van de mogelijke staking.