Nieuwe sprinkhaansoort ontdekt in België

In Wenduine is vorige maand een zuidelijke sikkelsprinkhaan gespot. Na onderzoek blijkt dat de soort al een jaar voorkomt in België. Dat meldt Natuurpunt.

De sikkelsprinkhaan kwam al voor in België, maar zijn zuidelijke broer nog niet. Hij werd wel al jaren verwacht, want door de klimaatopwarming is West-Europa steeds meer geschikt voor zuidelijke dieren en planten. Na onderzoek van foto’s op waarnemingen.be bleken ook in Lokeren en Mol al zuidelijke sikkelsprinkhanen op de gevoelige plaat te zijn vastgelegd.

De ‘gewone’ sikkelsprinkhaan en de zuidelijke zijn niet zo makkelijk te onderscheiden. Het beste kenmerk is de vorm van de cerci (uitsteeksels aan het achterlijf). Die eindigen bij de zuidelijke in een puntige tand, bij de ‘gewone’ zijn ze breed en afgeplat net voor het einde.