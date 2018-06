Nieuwe spoorbond doet er nog eens acht mogelijke stakingsdagen bij Redactie

13 juni 2018

17u18

Bron: Belga 31 Treinreizigers kunnen zich in het slechtste geval opmaken voor elf dagen van hinder op het spoor de komende maand. De spoorbond Metisp-Protect, een afsplitsing van de Franstalige socialistische CGSP, heeft een stakingsaanzegging aangekondigd voor maar liefst zeven dagen.

De aanzegging kan leiden tot 24 urenstakingen op 25, 26 en 29 juni, en 2, 4, 6, 9 en 11 juli, luidt het in een persbericht.

Eerder deze week kondigde ook al het Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders (ASTB) stakingsplannen aan (48 urenstaking vanaf vrijdag 22 juni om 03.00 uur), net als de Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel (OVS, 24 urenstaking vanaf 27 juni om 22.00 uur).

De verschillende aanzeggingen zijn gericht tegen een voorstel tot herwaardering van de treinbestuurders. De opwaardering moet het loonverschil tussen wat treinbestuurders in de privé en bij de NMBS verdienen, kleiner maken. Het voorstel houdt onder meer in dat beginnende treinbestuurders een hoger startloon krijgen en dat er premies worden uitgekeerd bij een bepaalde anciënniteit. Baremieke verhogingen zitten er evenwel niet in. Omgekeerd is er de eis voor een hogere productiviteit, met meer flexibiliteit inzake prestaties en vrije dagen.

Metisp-Protect is een nieuwe vakbond bij het spoor. Hij kondigde eerder al eens meerdere dagen van staking aan, maar die plannen werden uiteindelijk afgeblazen.

Indien het tot staking komt, zal voor het eerst de minimale dienstverlening in werking treden.