Nieuwe sociaal gemor bij skeyes: “De bom bij het personeel gaat barsten” ttr

08 juni 2020

21u31

Bron: belga 10 Het rommelt opnieuw bij luchtverkeersleider skeyes. De sociale vrede kan niet meer gerespecteerd worden. De kans op nieuwe personeelsacties is "heel groot", waarschuwt ACV-vakbondsman Kurt Callaerts.

Bij skeyes is het sociaal klimaat al een tijd verziekt. De laatste tijd heerste er evenwel een soort "gewapende vrede", gezien de impact van het coronavirus op het luchtverkeer. Maar die gewapende vrede blijkt verleden tijd. Volgens Callaerts heeft de directie, in het kader van het coronavirus, een aantal nieuwe dossiers op tafel gelegd. Het gaat onder meer om de invoering van een prikklok. "Dit heeft niets met corona te maken, dit is gewoon een rondje pesten", aldus de vakbondsman.

Gevolg: ACV heeft laten weten dat de sociale vrede niet meer gerespecteerd kan worden. "De bom bij het personeel gaat barsten. En dan zullen wij volgen", waarschuwt de vakbondsman. Met andere woorden: de kans op nieuwe sociale acties is "heel groot", dixit Callaerts. Wanneer dat zal gebeuren, is nog niet duidelijk. "Niet binnenkort. Maar als de activiteit op de luchthavens herneemt, zal de druk op de verkeersleiders toenemen, en stijgt de kans".

Het personeel bij skeyes beseft dat de sector veel te lijden heeft, en wil solidair zijn met de rest van het luchtvaartpersoneel. "Maar op een bepaald moment gaat men een grens over, de vraag is wanneer".