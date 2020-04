Nieuwe simulatie: over 50 jaar heeft Vlaanderen het klimaat van Toscane (behalve de kust) KVDS

18 april 2020

17u54 2 Als onze uitstoot van broeikasgassen blijft stijgen, zullen we over 50 jaar in het grootste deel van Vlaanderen en Brussel in een ander klimaat leven dan vandaag. Een nieuwe analyse van National Geographic geeft een beeld van hoe dat zal zijn. We krijgen hete zomers zonder droge seizoenen. Een beetje zoals het klimaat nu is in de buurt van Toscane.

Het bekende wetenschappelijke tijdschrift nam 2.500 locaties onder de loep over de hele wereld. Het werkte daarvoor samen met de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering van de Verenigde Naties, die mogelijke klimaatscenario’s uittekent. Die zijn afhankelijk van de hoeveelheid broeikasgassen die we uitstoten. National Geographic ging uit van het worstcasescenario.

Heet

Ook voor Vlaanderen en Brussel werd de oefening gemaakt. Nu kennen we nog een gematigd klimaat, met warme zomers en geen droge seizoenen. Dat is een van de beste klimaten die er zijn: het is niet te warm en niet te koud en er is het hele jaar door voldoende neerslag om planten in leven te houden. Over 50 jaar zouden we in een andere zone komen te liggen. Er zullen nog altijd geen droge seizoenen zijn, maar de zomers worden heet.





Dat klimaat is te vergelijken met wat we nu kennen in het zuidoosten van de Verenigde Staten of het zuiden van Brazilië. “Tegen 2070 zal het klimaat in Brussel te vergelijken zijn met wat we nu kennen in het Italiaanse Cingoli”, aldus National Geographic. Cingoli ligt net ten oosten van Toscane.



Zowel in de winter als in de zomer zal de maximumtemperatuur omhooggaan. Waar die in de winter nu tussen 0,3 en 6 graden is, zal die in 2070 tussen 4 en 9 graden liggen. In de zomer zal ze stijgen van de 12 tot 23 graden die we nu kennen naar 16 tot 27 graden. Ook het aantal dagen met extreme warmte (temperaturen boven 35 graden) gaat omhoog. Nu kennen we dat eigenlijk niet (vorig jaar buiten beschouwing gelaten), in 2080 zullen we gemiddeld twee extreem hete dagen per jaar hebben.

Neerslag

Er zullen ook veranderingen zijn op het vlak van neerslag. Er zal meer neerslag vallen in de winter en minder in de zomer. Dat is een tendens die wereldwijd te zien is: het verschil tussen nat en droog wordt extremer, waardoor sneller zware overstromingen en grote droogtes zullen ontstaan.

Opmerkelijk: deze veranderingen staan op het menu voor het binnenland van Vlaanderen en Brussel. Aan onze kust en met uitbreiding in het westelijke deel van West-Vlaanderen, zou het klimaat voor een groot deel hetzelfde blijven als vandaag.

Al bij al valt het rapport voor ons land mee. We blijken relatief weinig gevaar te lopen door de verandering van het klimaat. Rijke landen met stabiele regeringen zijn theoretisch immers beter uitgerust om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden dan armere landen.

Het volledige rapport van National Geographic kan je hier bekijken.

