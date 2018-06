Nieuwe seksmuur in Brussel, deze keer van een masturberende vrouw

25 juni 2018

Het is weer zover, in Brussel is opnieuw een seksuele fresco verschenen. De onbekende kunstenaar sloeg opnieuw toe aan het kanaal, meer bepaald de Koolmijnkaai. De tekening toont een close-up van een masturberende vrouw.