Nieuwe richtlijnen voor rusthuizen: personeel dat corona heeft, mag op covid-afdeling blijven werken KVE

10 april 2020

22u33

Bron: Belga 4 De rusthuizen krijgen duidelijke richtlijnen wat er moet gebeuren als personeelsleden positief testen op het coronavirus. Als ze geen symptomen vertonen en er is verder te weinig personeel in het woon-zorgcentrum, dan mogen ze op een aparte covid-afdeling wel nog verder werken. Bij de minste symptomen moeten ze thuis blijven. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Het wetenschappelijk instituut Sciensano heeft richtlijnen opgesteld naar aanleiding van de eerste testen in woon-zorgcentra.

In het geval van positief resultaat, waarbij een personeelslid dus zeker besmet is, maakt Sciensano een groot onderscheid tussen de personeelsleden die symptomen vertonen en degenen zonder symptomen. Voor wie geen symptomen vertoont, geldt het principe van zeven dagen thuisisolatie.



Maar is er wel één belangrijke uitzondering, namelijk als het rusthuis een aparte covid-afdeling heeft en als er een personeelsprobleem dreigt. In dat geval mag de werknemer nog verder werken. Enkel op die afdeling, met een beschermend masker en zijn gezondheidstoestand moet goed worden opgevolgd.



Voor wie positief test en symptomen heeft, zijn er geen uitzonderingen. Die persoon blijft sowieso zeven dagen thuis en mag pas terugkeren als de koorts en de symptomen minstens drie dagen weg zijn. Wie daarna nog met rusthuisbewoners in contact komt, moet nog minstens veertien dagen een chirurgisch masker dragen.

