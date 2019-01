Nieuwe richtlijn voor gezonde lunch op school: “Eén dag per week salami of ham” HR

29 januari 2019

08u18

Nieuwe richtlijnen moeten jongeren helpen kiezen voor een gezondere lunch op school. Salami of ham op je broodje? Een smos of martino? Scholen moeten die optie zo veel mogelijk weren van het menu. Dat berichten De Standaard, Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

Mayonaise op een wit broodje met een sneetje ham, kaas, een eitje en groentjes. Cultureel erfgoed in Vlaanderen, maar gezond is het 'smoske' zeker niet. Het Vlaams Instituut Gezond Leven raadt de 'overladen' broodjes daarom af.

Het is één van de richtlijnen in de nieuwe gids voor scholen om gezonde broodjes op het ­menu te zetten. De gids is er ­gekomen in opdracht van de CD&V-ministers Hilde Crevits (Onderwijs) en Jo Vandeurzen (Welzijn). In vier stappen kunnen die scholen ­leren om hun aanbod door te lichten en gezonder te maken.

Wit brood

"Leerlingen kunnen in drie op de vier scholen wel kiezen voor bruin of grijs brood, maar ze moeten er vaak expliciet naar vragen", zegt Loes Neven van Gezond Leven. "Wit is nu de standaard, terwijl dat om­gekeerd zou moeten. We raden scholen ook aan om meer variatie in het beleg te brengen, gebaseerd op de nieuwe voedingsdriehoek."

Dat betekent dat broodjes met salami of de martino eraan moeten geloven. "Eén keer per week kan wel.”