Nieuwe resultaten van tweede coronavragenlijst: meer thuiswerkers, mentaal welzijn onder druk kv

25 maart 2020

20u20

Bron: Universiteit Antwerpen 2 De Universiteit Antwerpen lanceerde vorige week, met medewerking van collega’s van de KU Leuven en de Universiteit Hasselt, een online bevraging om te achterhalen hoe de Belgen hun gedrag aanpassen naar aanleiding van de coronacrisis. Gisteren werd het tweede luik van de vragenlijst afgenomen, waarbij ook werd geïnformeerd naar het mentale welbevinden van de bevolking.

Zo’n 346.000 mensen vulden de volledige vragenlijst in, 90.000 mensen deden dat gedeeltelijk. De gegevens dienen nog verder geanalyseerd te worden, maar de onderzoekers konden al enkele opmerkelijke vaststellingen distilleren uit de enorme hoeveelheid data.

Zo geeft 93 procent van de bevraagden geen hand of zoen meer aan niet-huisgenoten. Zowat 21.000 respondenten doen dat dus nog wel. Het is opvallend dat leeftijd daarbij een rol speelt: hoe jonger de respondent, hoe vaker het nog gebeurt.



Bij de eerste enquête van 17 maart, gaf 67 procent van de respondenten aan thuis te werken. Dat aandeel steeg deze week naar 75 procent. Van de bevraagden werkt 20 procent nog wel op locatie, maar geeft aan dat er goede maatregelen ingevoerd werden. Van zij die op locatie werken, zegt 82 procent dat het niet anders kan. 12 procent stelt niet thuis te mogen werken van de leidinggevende.

Ter ontspanning geeft 80 procent van de respondenten aan dat ze wel eens gaan wandelen. 34 procent fietst af en toe, 55 procent babbelt in open lucht, op veilige afstand van de gesprekspartner(s).

Op 24/3 informeerde de bevraging ook naar het mentaal welbevinden. Goed 32 procent zegt zich slechter te kunnen concentreren. Dertig procent slaapt slechter dan gewoonlijk. Ook voelt 42 procent zich meer onder druk gezet dan gewoonlijk, en 42 procent van de respondenten geeft aan zich wat neerslachtiger dan gewoonlijk te voelen.

Vorige week ving 75 procent van de bevraagden de kinderen thuis op. Deze week steeg dat tot 81 procent. Vorige week deed 3 procent van de ouders een beroep op de grootouders voor de kinderopvang. Deze week is dat nog maar 1 procent.

Opvallend is ook dat 16 procent van de deelnemers gebruik maakte van het open veld in de bevraging: voor hen was de enquête duidelijk een uitlaatklep om iets kwijt te kunnen.

De derde golf van de vragenlijst verschijnt volgende dinsdag 31 maart. De onderzoekers proberen de volgende bevraging wat compacter te maken, zodat het invullen minder tijd vergt.

Lees ook: Tijdelijk werkloos en zin om te werken? Zo pak je het aan

Amper 40 jaar en erg sportief, maar toch sterft Brusselaar aan coronavirus: ‘Een gouden hart is gestopt met kloppen’