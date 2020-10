Exclusief voor abonnees

Nieuwe regering verrast met snelle aanpak: “Show van Veiligheidsraad is nergens voor nodig”

Astrid Roelandt

07 oktober 2020

05u00

De kersverse regering-De Croo heeft gisteren iedereen in snelheid gepakt - en daar is ze trots op. In plaats van een vergadermarathon van enkele dagen te beleggen, heeft ze meteen strengere maatregelen genomen op het Overlegcomité met de regio's. "Zo'n theatrale Veiligheidsraad is nergens voor nodig."