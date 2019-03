Nieuwe regeling verkeerslichten zorgt voor kilometers file op A12: "Bestuurders zullen ermee moeten leren leven” TT

18 maart 2019

08u28 41 Er staan lange files op de A12 ten zuiden van Antwerpen. Het Agentschap Wegen en Verkeer paste afgelopen weekend de verkeerslichten aan op een kruispunt in Aartselaar. Daardoor moeten er minder conflicten ontstaan en moet het kruispunt dus veiliger worden, maar wordt het verkeer op de hoofdrijbaan wel gestremd. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bevestigt de oorzaak en stelt dat er niet meteen een pasklare oplossing voorhanden is. "Bestuurders zullen ermee moeten leren leven.”

Zowel vanuit Antwerpen als vanuit Boom staat er ongeveer 10 kilometer file ter hoogte van Aartselaar. Oorzaak is een conflictvrije lichtenregeling aan het kruispunt van de A12 met de Langlaarsteenweg. In beide richtingen is het ongeveer een uur aanschuiven omdat het verkeer op de hoofdrijbaan nu minder snel groen heeft. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan de E19 te nemen richting Antwerpen of Brussel. Ook in de omliggende straten staat het verkeer volledig vast.

De kruispunten van de A12 tussen Wilrijk en Boom horen al jarenlang bij de gevaarlijkste verkeerspunten van Vlaanderen. Er gebeuren heel vaak ongevallen aan de verkeerslichten. Uit de gegevens van 2014-2016 bleek dat er op al deze kruispunten samen 97 ongevallen plaatsvonden. In meer dan 75 procent van de gevallen ging het om ongevallen tussen auto’s of auto’s en vrachtwagens die door de onoverzichtelijke verkeerssituatie met elkaar in aanrijding kwamen, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer.

Conflictvrij

Wegen en Verkeer voert sinds enkele maanden werken uit om de lichten aan te passen en de kruispunten veiliger te maken. De verkeerslichten worden er nu aangesloten aan een nieuwe verkeerscomputer in Antwerpen. Verkeer op de zijrijbanen dat linksaf wil, krijgt vanaf nu niet meer tegelijkertijd groen met verkeer op de A12 dat rechtdoor wil. Veel ongevallen gebeurden in het verleden doordat linksafslaand verkeer in conflict kwam met het verkeer op de A12. Dit weekend werd de nieuwe regeling al op twee kruispunten in gebruik genomen, volgend weekend volgt de rest.

Ook verkeer uit de zijstraten heeft niet meer gelijktijdig groen. “Zo vermijden we conflicten tussen verkeer dat uit twee tegengestelde richtingen komt en bijvoorbeeld wil afslaan naar de A12", zegt Wegen en Verkeer. “Deze aanpassing moet blokkering van het kruispunt vermijden, de verkeerssituatie voor weggebruikers vereenvoudigen en bijgevolg het aantal ongevallen doen dalen.” Linksafslaand verkeer komende uit de zijstraten en overstekende voetgangers en fietsers hebben tot slot ook niet meer tegelijkertijd groen.

“Wachttijden zullen vanaf nu langer zijn”

“Als je iedereen afzonderlijk groen licht geeft, staan de andere weggebruikers onvermijdelijk langer voor het rode licht”, geeft Jef Schoenmaekers van AWV aan.

“Twee van de kruispunten die we aanpakken behoren tot de zwartste van Vlaanderen, de verkeersveiligheid moest dus worden aangepakt. We hadden wel verwacht dat dat tot een mindere doorstroming zou leiden en nu de situatie nieuw is, moeten de bestuurders zich daar bovendien nog aan aanpassen. Maar we zullen er sowieso mee moeten leren leven dat de wachttijden op de A12 vanaf nu langer zullen zijn.”

#A12 Een nieuwe, conflictvrije verkeerslichtenregeling aan het kruispunt met de Langlaarsteenweg in Aartselaar zorgt vanmorgen voor uitzonderlijk lange files. In beide richtingen bijna één uur aanschuiven. pic.twitter.com/ZfZ0Oe8GTC Hajo Beeckman(@ hajobeeckman) link

Van Brussel naar Antwerpen, en omgekeerd? Neem de #E19! En vermijd voorlopig de #A12. Daar staan vanochtend lange files. Je schuift 10km aan tussen de Rupeltunnel en Aartselaar pic.twitter.com/kVo6qED6OR Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

Ik voorspel morgen een chaos aan het kruispunt A12 met de langlaarsesteenweg! Sinds vandaag de verkeerslichtenoptimalisatie zorgt al heel de dag voor files! Wat gaat dat morgen geven? @hajobeeckman @verkeerscentrum @verkeersanker @wegenenverkeer Senne Donckers(@ sennedonckers) link