Nieuwe reddingshelikopters Defensie zijn allemaal buiten gebruik

07u38

Bron: Belga 15 BELGA De nieuwe NH-90 reddingshelikopters staan vanaf volgende week alle vier aan de grond. Dat bericht VRT NWS. De zogenaamde Grijze Kaaiman is de opvolger van de oude Sea King-helikopters en zal onder meer reddingsoperaties boven zee uitvoeren. Maar door problemen met de radar zijn de toestellen tot anderhalf jaar buiten gebruik.

De NH-90's werden in 2015 in gebruik genomen door Defensie. De toestellen kosten zo'n 35 miljoen per stuk en worden gemaakt in een samenwerking van grote Europese defensiespelers zoals Airbus en Agusta-Westland. In 2019 zullen de laatste drie Sea Kings na meer dan 40 jaar trouwe dienst uit gebruik genomen worden.

Maar er zijn grote problemen met de nieuwe helikopters. "Al van bij de levering liep het fout", zegt Frederik Vansina, de Generaal van de Luchtcomponent. Drie van de vier toestellen beschikten niet over de gevraagde performante radar. Bovendien blijken de toestellen heel wat kinderziekten te hebben en valt de radar volgens het personeel af en toe uit.

Eén toestel ter beschikking

De radar van drie Grijze Kaaiman-toestellen moet dus door de producent hersteld worden, maar die update neemt nu veel langer in beslag dan de voorziene 3 tot 6 maanden. Verwacht wordt dat de helikopters elk tot anderhalf jaar buiten gebruik zullen zijn.

Eén van de toestellen is vandaag nog wel operationeel. Omdat er maar één helikopter beschikbaar is, moeten alle crews nu noodgedwongen om beurt met het ene toestel vliegen, om zo de nodige vergunningen niet te verliezen. Maar vanaf volgende week zal ook die helikopter buiten gebruik zijn voor een onderhoud. Verwacht wordt dat de eerste herstelde Grijze Kaaiman deze lente pas opnieuw paraat is.

Defensie zit erg verveeld me de zaak. Door nalatigheid van de producent zijn de helikopters nu maanden buiten gebruik. Niet alleen ons land kampt met de problemen, ook andere landen die de Kaaiman-toestellen hebben aangekocht, zoals Nederland of Duitsland, zitten in hetzelfde schuitje.