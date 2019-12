Nieuwe Proximus-topman nu al onder vuur over diploma DBA

17 december 2019

21u53

Bron: De Morgen 14 De nieuwe CEO van Proximus, Guillaume Boutin, ligt nu al onder vuur. Op Boutins cv staat immers een hoog aangeschreven opleiding, maar die blijkt hij nooit te hebben gevolgd. Dat meldt De Tijd.

Toen de Fransman in 2017 lid werd van het directiecomité bij Proximus, maakte een persbericht melding van een ‘Executive MBA’ aan de businesschool INSEAD in Parijs. Eind november, bij zijn benoeming tot CEO, herhaalde Proximus dat in zijn officiële communicatie. Nu blijkt echter dat Boutin die bewuste opleiding nooit heeft gevolgd.

N-VA-Kamerlid Michael Freilich wil weten of het om manipulatie ging of om een onschuldige fout. Hij roept Proximus op om Boutins cv vrij te geven.