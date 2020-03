Nieuwe procedure voor huisartsen: telefonische consultaties en iedereen met verkoudheidsklachten automatisch 7 dagen thuis KVDS

12 maart 2020

10u41 2646 Er is een nieuwe procedure voor huisartsen die geconfronteerd worden met een mogelijk geval van het nieuwe coronavirus. Dat meldt federaal onderzoekscentrum voor Volksgezondheid Sciensano. Er wordt resoluut gekozen voor telefonische consultaties. En iedereen die de huisarts belt met verkoudheidsklachten, krijgt automatisch 7 dagen ziekteverlof.

Volgens Sciensano gaat het om een “grondig gewijzigde” procedure. “De reisgeschiedenis is niet meer relevant, er wordt de voorkeur gegeven aan telefonische consultaties en er worden geen stalen meer afgenomen, tenzij in uitzonderlijke gevallen”, staat er te lezen op de website van het centrum.

Milde symptomen

Patiënten die denken dat ze het coronavirus opgelopen hebben, wordt gevraagd om telefonisch contact op te nemen met de huisarts, die dan een telefonische consultatie doet.

Als de patiënt milde symptomen heeft, wordt hij of zij thuis geïsoleerd tot de klachten volledig verdwenen zijn. “Schrijf een attest voor werkonbekwaamheid voor 7 dagen”, klinkt het in de voorschriften, “het huis verlaten is niet toegestaan.”

Dat is een uitzonderlijke maatregel. Gisteren meldde de Orde der artsen nog dat huisartsen uitzonderlijk doktersbriefjes zullen mogen uitdelen na zo een telefonische consultatie, want normaal gezien mogen artsen enkel een doktersbriefje geven na een fysiek onderzoek.

Er moet verder een behandeling opgestart worden die de symptomen kan verlichten. En de patiënt moet op het hart gedrukt worden hygiënemaatregelen te nemen en zo veel mogelijk sociaal contact te vermijden. Er hoeft geen test te worden afgenomen.

Patiënten moeten zelf weer contact opnemen als ze nieuwe symptomen krijgen, als hun toestand erger wordt en op het einde van hun ziekteverlof, voor een evaluatie.

Ernstige symptomen

Als de patiënt ernstige symptomen vertoont, moet hij of zij naar het ziekenhuis verwezen worden. De huisarts moet dan het ambulancepersoneel en het ziekenhuis verwittigen van een “mogelijke Covid-19-patiënt met zorgwekkende klinische toestand”.

Het kan zijn dat een huisarts oordeelt dat een klinisch onderzoek noodzakelijk is om de toestand van de patiënt in te schatten. Als hij over het nodige beschermingsmateriaal beschikt, mag hij dat zelf doen. Liefst bij een huisbezoek of als er geen andere patiënten in de praktijk zijn. Als dat niet zo is, kan hij de patiënt doorsturen naar een speciaal ingerichte triageplaats (als die voor handen is) of anders naar het ziekenhuis.

Huisartsen stellen zich vragen

In het geval dat een potentieel besmette patiënt niet belt, maar gewoon in de huisartsenpraktijk opdaagt, moet die onmiddellijk geïsoleerd worden en moet de huisarts de nodige beschermende maatregelen nemen: een chirurgisch masker dragen of minstens anderhalve meter afstand bewaren.

De nieuwe maatregelen roepen echter nog vragen op bij heel wat huisartsen. Zo is het niet duidelijk welk tarief ze voor een telefonische consultatie kunnen aanrekenen. Verder is er ook geen enkele controle op eventueel misbruik. Bij patiënten die in persoon bij de dokter op consultatie komen, kan een ziekte klinisch vast worden gesteld. Bij een telefonisch consult is dat niet het geval en kan een arts alleen verdergaan op wat een patiënt hem of haar vertelt.

Ook over hoe de attesten voor werkonbekwaamheid bij de patiënten moeten raken, is niet gecommuniceerd. Het mailen van dergelijke attesten is in strijd met de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) die de privacy van patiënten beschermt. Huisartsen moeten dus zelf alternatieven verzinnen. Zo is er een Oost-Vlaams wijkgezondheidscentrum waar een administratief bediende vrijwillig elke avond alle attesten bij de betrokken patiënten in de bus zal steken. Halfweg de dag staat de teller echter al op 14.

