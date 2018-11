Nieuwe plofkraak in Leest, daders spoorloos Tim Van Der Zeypen

20 november 2018

07u41

Bron: eigen berichtgeving 0 In de Dorpstraat in Leest bij Mechelen hebben gangsters een plofkraak gepleegd. Opnieuw werd er een Argentabank geviseerd.

“Omstreeks 4.15 uur vanmorgen kregen we de melding”, bevestigt Dirk Van de Sande van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. De politie kwam massaal ter plaatse. De gangsters waren inmiddels al gevlucht. Ook ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse.

“We zijn meteen gestart met het onderzoek”, vertelt Van de Sande nog. “Momenteel wordt er een buurtonderzoek uitgevoerd en zullen de camerabeelden worden bekeken. Ook ons ANPR-netwerk zal worden ingeschakeld.” Inmiddels is ook het labo van het parket ter plaatse voor sporenonderzoek. Volgens de eerste berichten werd er geen buit gemaakt.

Of er ook een link is met de plofkraak van gisteren op een Argentafiliaal in Borsbeek zal verder onderzocht worden. Ook die plofkraak mislukte.