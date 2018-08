Nieuwe plofkraak in Bpost-kantoor in Stekene Redactie

10 augustus 2018

10u44

Bron: Eigen berichtgeving 38 De voorbije nacht is er opnieuw een plofkraak gebeurd, deze keer in het Oost-Vlaamse Stekene, vlakbij de Nederlandse grens. Het parket van Oost-Vlaanderen is nog volop bezig met de eerste onderzoeken, veel details zijn er op dit moment nog niet. Volgens de woordvoerder van Bpost is de kraak volledig mislukt en is het kantoor intussen alweer geopend.

De poging tot plofkraak gebeurde de voorbije nacht rond 4 uur. Hoewel het onderzoek op dit moment nog volop bezig is, is het kantoor al opnieuw open, zegt de woordvoerder van Bpost. "De poging mislukte dankzij het detectiesysteem dat eerder dit jaar werd geïnstalleerd naar aanleiding van de vele plofkraken", zegt Bpost. Het postkantoor kon vrijdagochtend normaal opengaan om 9 uur. "Enkel geld afhalen is momenteel onmogelijk omdat het onderzoek nog aan de gang is."

Het is al de zoveelste (poging tot) plofkraak in ons land. De voorbije maanden werd het een ware plaag, met negen plofkraken of pogingen in een tweetal maanden, onder meer in Boechout, Buggenhout, Tielt-Winge, Kinrooi, Lummen, Lommel en Seneffe.

Op 24 juli werden vervolgens twee Nederlanders gearresteerd bij een mislukte plofkraak in Sint-Laureins, in het Meetjesland vlakbij de Nederlandse grens. Maar met een nieuwe kraak vannacht in Stekene, opnieuw vlakbij de grans, is er dus nog geen einde aan de reeks plofkraken gekomen. Dat er verschillende bendes actief zijn in ons land lijkt daarmee duidelijk.

Maatregelen

In juni nog namen de banken en bpost extra maatregelen. Op de agenda stonden toen onder meer het verminderen van cash in de geldautomaten, het bijkomend beveiligen van de geldautomaten en het installeren van detectiesystemen die pogingen tot plofkraken snel opmerken.