Nieuwe oplichterstruc in Aalst: slachtoffer waarschuwt voor valse bankapplicatie mvdb

Jeroen Teck heeft de oplichter met een bewakingscamera in zijn woning gefilmd. Oplichters gebruiken een valse bank-app waardoor het lijkt alsof er geld van de rekening gaat, terwijl dit niet echt gebeurt. Slachtoffer Jeroen Teck uit Moorsel (Aalst) deed vanavond zijn verhaal op TV Oost.

Jeroen bood zijn iPhone via tweedehands.be te koop aan. Een Nederlander contacteerde hem en toonde meteen interesse. Het overeengekomen bedrag ging door de Nederlander per overschrijving bij Jeroen thuis worden betaald. De Nederlander kwam langs, en betaalde via een app op zijn smartphone. Die zag er zeer betrouwbaar uit. Het geld ging van de rekening van de koper af, maar dat leek alleen zo. Het bleek te gaan om een vervalste bankapplicatie van de bank ABN-AMRO. Toen de 750 euro twee dagen later nog altijd niet op Jeroens rekening stond, besefte de Aalstenaar dat hij is opgelicht.

Jeroen hoopt nu dat de oplichter wordt opgespoord met camerabeelden die een bewakingscamera in zijn woning maakte. Ook aan de voordeur maakte hij beelden.

De lokale politie van Aalst heeft nog geen weet van dergelijke oplichtingsgevallen.De speurders raden aan om zovele mogelijk betalingen in een bankkantoor te doen, of met cash geld te werken. Via ibancalculator.com kan worden gecontroleerd of een rekeningnummer echt bestaat.