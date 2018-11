Nieuwe Oostendse coalitie stelt “ambitieus” bestuursakkoord voor kg

21 november 2018

10u02

Bron: Belga 1 In Oostende hebben Open Vld, N-VA, Groen en CD&V het nieuwe bestuursakkoord 'Allemaal Oostendenaar' voorgesteld. De bevoegdheidsverdeling wordt pas zaterdag bekendgemaakt. “Het is een sterk, ambitieus, sociaal en groen akkoord”, aldus Bart Tommelein (Open Vld).

Ruim vijf weken na de verkiezingen heeft Oostende een nieuwe bestuurscoalitie. "We hebben gisteren het akkoord voorgesteld aan de leden. In geen enkele partij was er één tegenstem", zei burgemeester in spe Bart Tommelein (Open Vld).

Het is gebeurd! Alle partijen van de #vernieuwingscoalitie in @StadaanZee keuren het bestuursakkoord goed. #allemaaloostendenaar Bart Tommelein(@ Barttommelein) link

"Het zijn boeiende, verrijkende en ja, soms ook luidruchtige gesprekken geweest. Het kader ligt nu klaar met 357 statements die een antwoord bieden aan de uitdagingen. Oostende is een bloeiende stad, maar moet nu een niveau hoger schakelen", aldus Tommelein over de inzet van de 'Vernieuwingscoalitie'. "Het is een sterk, ambitieus, sociaal en groen akkoord. Ik zal ook Oostende verkopen zoals ik al drie jaar zonnepanelen verkoop.”



Pas zaterdag wordt bekendgemaakt hoe de bevoegdheden over de vier partijen worden verdeeld.

