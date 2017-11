Nieuwe omzendbrief over geweld tegen politiemensen: "Het geweld is onaanvaardbaar" ADV

Voor elk geval van agressie tegen politiemensen wordt voortaan een opsporingsonderzoek opgestart en voor ernstige feiten zou er systematisch een rechtstreekse dagvaarding of verwijzing naar de rechtbank moeten volgen. Dat staat in een nieuwe omzendbrief over de gerechtelijke afhandeling van dossiers waarin agenten het slachtoffer werden van geweld, die het College van Procureurs-Generaal vorige week heeft goedgekeurd, meldt het college vandaag.

Gisteren schreven onze krant en De Morgen nog dat in 2016 politieagenten 8.400 keer slachtoffer werden van agressie, waarbij er in 800 gevallen sprake was van slagen. Volgens het College van Procureurs-generaal is daarom een sterk signaal nodig. "Dat geweld is onaanvaardbaar", klinkt het in de mededeling van het College. "Er moet bijgevolg opgetreden worden tegen dit type feiten door een gerechtelijk, snel, evenredig, doeltreffend en ontradend signaal te geven aan de daders ervan, die niet het gevoel mogen krijgen dat hun daden onbestraft blijven."



Concreet houdt de omzendbrief in dat voor elk incident waarbij een politieman of -vrouw gewond raakt, verplicht een opsporingsonderzoek wordt geopend. Het onderzoek wordt bij voorkeur gevoerd door een andere dienst dan die waartoe het slachtoffer behoort, maar die moet wel zo snel mogelijk verhoord worden, als zijn gezondheidstoestand dat toelaat. De agent in kwestie moet ook snel bijgestaan worden door het stressteam en moet snel en eenvoudig op de hoogte worden gebracht van de stand van het onderzoek.

Bij zware feiten rechtstreekse dagvaarding

Bij zware feiten, als de politieman meer dan 4 maanden arbeidsongeschikt of overleden is, zal het dossier systematisch het voorwerp uitmaken van een rechtstreekse dagvaarding of een verwijzing naar de correctionele rechtbank. Bij overlijden is een verwijzing naar het hof van assisen ook mogelijk. Gaat het om lichtere feiten, is het aan de parketmagistraat om te oordelen welk gevolg er wordt aan gegeven.

"De zaak zal worden voorgelegd aan de rechtbank wanneer de feiten ernstig of repetitief zijn, of wanneer de dader geen medewerking verleent aan de maatregel die aanvankelijk werd vooropgesteld", aldus de omzendbrief. "De magistraat kan desalniettemin maatregelen nemen, zoals de pretoriaanse probatie, de minnelijke schikking en de bemiddeling in strafzaken, in zover deze een ernstig, efficiënt en passend antwoord bieden op de gepleegde feiten."

Omzendbrief actualiseert ook behandeling geweld door politie

De nieuwe omzendbrief van het College van Procureurs-generaal actualiseert niet alleen de manier waarop parketten moeten omgaan met incidenten waarbij politiemensen gewond raken, maar ook de manier waarop die parketten moeten omgaan met incidenten waarbij burgers gewond raken door het optreden van de politie. Ook in die gevallen moet het parket immers nagaan of het geweld en de gevolgen ervan verantwoord waren, aldus het College, en moet er dus systematisch een opsporingsonderzoek geopend worden.

Het College van Procureurs-generaal beseft naar eigen zeggen dat de politiediensten geen gemakkelijke opdracht hebben en vaak geconfronteerd worden met onverwachte situaties of met extreem geweld, waarvan zij het eerste slachtoffer kunnen zijn, en waarbij zij aanzienlijke risico's voor hun eigen veiligheid moeten nemen.

Nagaan of geweld verantwoord waren

"Wanneer een lid van de politiediensten geweld moet gebruiken dat fysieke letsels of zelfs het overlijden van een persoon met zich brengt, dan stuit het daaropvolgende onderzoek ook vaak op onbegrip bij zowel de betrokkene als diens collega's", klinkt het. "Dit gevoel van onrechtvaardigheid is begrijpelijk, maar het openbaar ministerie moet nu eenmaal nagaan of het geweld én de soms dramatische gevolgen ervan in de gegeven omstandigheden verantwoord waren."

Raakt een burger ernstig gewond door het gewelddadig optreden van de politie, of overlijdt die burger, dan moet het parket steeds een opsporingsonderzoek openen, of zelfs een gerechtelijk onderzoek. De feiten die aanleiding gaven tot het gebruik van geweld en deze met betrekking tot het geweld zelf worden apart onderzocht en het dossier over het gebruik van geweld wordt toevertrouwd aan de dienst Enquêtes van het Comité P. De politiemensen die bij het incident betrokken waren, moeten zo snel mogelijk verhoord worden, zij het ten vroegste na 24 uur, zodat ze de kans hebben een advocaat te raadplegen. Verder zijn alle onderzoeksdaden mogelijk.

Waarheid aan het licht brengen

"Het onderzoek moet het mogelijk maken vast te stellen of het gebruik van geweld al dan niet geoorloofd was, de verantwoordelijken te identificeren en eventueel te sanctioneren, en op een zo breed en precies mogelijke manier de waarheid aan het licht te brengen, waarbij overhaaste conclusies vermeden moeten worden", klinkt het in de omzendbrief.

Daarbij moeten alle onderzoeksmiddelen ingezet worden die noodzakelijk zijn, moet het onderzoek onafhankelijk en onpartijdig zijn, snel en grondig gevoerd worden en onder publiek toezicht verlopen. Ook moet het slachtoffer of diens naasten in de mate van het mogelijke betrokken worden bij de afwikkeling en het resultaat.

Bijzondere richtlijnen voor DSU

Voor de leden van de speciale interventie-eenheden (DSU) voorziet de omzendbrief nog een aantal bijzondere richtlijnen. Zo moet de verantwoordelijke officier een verslag of proces-verbaal opstellen waarin de context van de interventie opgetekend wordt, evenals de omstandigheden waarin tot geweld overgegaan werd, de ontplooide middelen en de code die toegekend werd aan het betrokken lid van de politiediensten, moet voor elke interventie alle munitie geteld worden, moeten voor de ballistische analyses, de wapens voor een zo kort mogelijke periode uit omloop gehaald worden, en moet het betrokken DSU-lid zo snel mogelijk verhoord worden.

"Deze omzendbrief is niet van toepassing wanneer er aanwijzingen zijn dat het geweld niet op een rechtsgeldige manier gebruikt werd, noch strikt noodzakelijk en proportioneel was", stipt de omzendbrief wel aan.