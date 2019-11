Nieuwe MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez “wil met N-VA praten over sociaal-economische thema's” TT ADN KV

29 november 2019

17u22

Bron: Le Soir, L'Echo, Belga 0 Georges-Louis Bouchez heeft zoals verwacht de voorzittersverkiezingen bij de MR gewonnen. Bouchez haalde 61,9 procent van de stemmen, zijn tegenkandidaat Denis Ducarme 38,1 procent. Bouchez volgt Charles Michel op aan het hoofd van de Franstalige liberalen.

De jonge Bouchez (33) was de favoriet van de partijtop om Michel op te volgen als voorzitter van de Franstalige liberale partij MR. Hij won de eerste ronde van de voorzittersverkiezingen met ruim 44 procent. Omdat hij niet de helft van de stemmen haalde, kwam er een tweede ronde met de twee beste kandidaten. Bouchez nam het daarin op tegen federaal minister Denis Ducarme, die zowat 25 procent haalde.

Bouchez raakte ondanks een goede persoonlijke score op 26 mei niet verkozen in de Kamer in zijn thuisprovincie Henegouwen. De MR nam hem wel op als gecoöpteerd senator. Eerder was hij al Waals parlementslid en schepen in de stad Bergen.



Als eerste taak mag de nieuwe MR-voorzitter al meteen een nieuwe federale minister in lopende zaken aanduiden. MR-boegbeeld in de federale regering Didier Reynders verdwijnt namelijk uit de Belgische politiek en gaat aan de slag als nieuwe Europese Commissaris. De beslissing over een nieuwe naam zou in de loop van de komende uren worden genomen.

Bouchez is naar eigen zeggen bereid om met N-VA te werken als die partij vooruit wil in de sociaal-economische thema’s. Als N-VA daarentegen een communautaire hervorming wil, “zal dat niet met de MR zijn”, zei hij vanavond. Over zijn voorkeuren voor de federale coalitie wou Bouchez enkel kwijt dat zijn partij niet te scheiden is van Open Vld.

Philippe Goffin, Kamerlid en één van de verliezende kandidaten voor het partijvoorzitterschap, wordt daarbij genoemd als nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, al wordt voor die functie ook de naam van Brussels parlementslid Vincent De Wolf gefluisterd. Defensie zou dan naar Denis Ducarme gaan, die nu al minister van Landbouw en Middenstand is. Minister van Pensioenen Daniël Bacquelaine zou voor de MR vicepremier worden.