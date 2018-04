Nieuwe moslim-denktank wil "kennis en nuance" brengen in debat over islam ADN

27 april 2018

14u17

Bron: Belga 0 Verschillende Vlaamse moslimexperts hebben een expertisecentrum over de plaats van de islam in Vlaanderen opgericht. Het centrum, een soort van moslim-denktank, wil onder andere "meer kennis en nuance" binnenbrengen in het debat over de islam.

Cirra (Centre of expertise for intellectual reformation, research and advice) werd een week geleden boven de doopvont gehouden. De bekendste medeoprichter van dat centrum is de Gentse imam Khalid Benhaddou, die eind vorig jaar nog de Prijs voor Mensenrechten kreeg. Minister van Justitie Koen Geens en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits prezen hem bij die huldiging nog als een "bruggenbouwer" en "ware moslimdemocraat".

"Het is hoog tijd dat we als moslims intellectueel weerwerk kunnen bieden in het debat over de islam", zo duidt Benhaddou het belang van Cirra. "Het debat verloopt nu vaak erg gepolariseerd, onder meer als gevolg van de negatieve sfeer die ontstond als gevolg van de aanslagen. De redelijkheid en nuance is heel vaak zoek", zo klinkt het. "Het is daarom nodig om expertise in te brengen. Ik denk dat een betere kennis van de islam door de moslims en een betere inkijk in de diversiteit van de islam kan bijdragen tot die nuance", vervolgt Benhaddou. "Ik denk dat deze oefening eigenlijk al veel eerder had moeten gebeuren."

Concreet zal de denktank onder meer onderzoek doen naar de manier waarop de geloofsbeleving van moslims gebeurt in Vlaanderen. Zo is het de bedoeling om bijvoorbeeld de kwaliteit van Koranscholen te analyseren en om de vrijdagpreken te evalueren. Daarnaast moet met behulp van onder andere workshops en seminaries ook het debat tussen moslims onderling gestimuleerd worden over onderwerpen als euthanasie en abortus. Tot slot wil Cirra de Vlaamse moslimjongeren kennis laten maken met kritische lectuur over het islamitische gedachtegoed. Daarom zullen er vertalingen worden gemaakt van werken van grote moslimdenkers.

Met de partij Islam, die enkele weken geleden voor ophef zorgde, heeft het initiatief dus niets te maken. "Wij hebben geen uitgesproken politieke kleur", zegt Benhaddou. "We willen net boven dat gewoel gaan staan."