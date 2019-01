Nieuwe misdaaddocumentaire ‘Cold Case’ wijst na 22 jaar moordenaar van Sally Van Hecke (20) aan Ken Standaert

28 januari 2019

19u00 20 Sally Van Hecke (20) wordt op 10 augustus 1996 door twee spelende kinderen dood teruggevonden op het strand van Sint-Anneke op de Antwerpse Linkeroever. Haar moordenaar werd nooit geïdentificeerd, maar na meer dan 22 jaar wijst de misdaaddocumentaire ‘Cold Case’ op VTM toch een dader aan.

Het onderzoek wijst in 1996 uit dat Sally voor het laatst gezien werd in de Antwerpse rosse buurt omstreeks 4 uur ’s ochtends door twee vrienden. Zij getuigen hoe ze de jonge drugsverslaafde moeder zagen instappen in een Amerikaanse blauwe oldtimer die bestuurd werd door een man met een paardenstaart. Het autopsierapport toont aan dat Van Hecke een uur later het hoofd werd ingeslagen. Haar moordenaar wordt nooit geïdentificeerd.

Het dossier werd in 2005 afgesloten door politie en parket, maar is twaalf jaar later heropend toen onderzoeksjournalist Kurt Wertelaers aanklopte bij het Antwerpse gerecht. “Mijn persoonlijke analyse wijst één man aan”, zegt Wertelaers, die vanaf 7 februari op VTM uitlegt hoe hij zijn vermoedelijke dader ontmaskerde.

Onderzoek

Twintig jaar na de moord op Sally Van Hecke trok Kurt Wertelaers naar haar moeder Lydia. “Ik wilde iets meer doen dan het zoveelste ‘herdenkingsartikel’ schrijven”, vertelt Kurt. “Met Lydia’s zegen ben ik zelf op onderzoek gegaan. De politie was er in 2005 al definitief mee gestopt dus ik liep niemand in de weg.” Garanties kon Wertelaers Sally’s familie niet geven. “Ik heb hen zelfs letterlijk gezegd dat ik op een bepaalde dag aan hun deur kon staan met de boodschap dat ik geen enkel nieuw element had.”

Zijn interesse in Sally’s dossier was geen toeval. “Er zijn veel cold cases, maar deze zaak heeft me nooit losgelaten”, zegt Kurt. “Als voormalig misdaadreporter moest ik in 2002 naar Koewacht voor een gruwelijke moord uit 1998 (op de 29-jarige Yolanda Prinsen waarvoor seriedoder Claudy Pierret in 2011 20 jaar cel kreeg red.). Toen ik later over Sally’s zaak las, zag ik een link.”

Monster van het Waasland?

Zo reed Claudy Pierret - bijgenaamd het monster van het Waasland - vaak rond met geleende Amerikaanse oldtimers en lijkt hij qua uiterlijk op de robotfoto die destijds circuleerde. “Die elementen waren voor mij het startpunt om deze vergeten zaak uit te pluizen, maar er zijn een hele resem verdachten gepasseerd tijdens mijn zoektocht die ongeveer een jaar in beslag genomen heeft”, blijft Wertelaers op de vlakte over wie zijn dader uiteindelijk is.

“Ik ben door het afgesloten dossier gegaan, heb alle bestaande pistes bekeken en heb opnieuw met Sally’s familie, vrienden en kennissen gepraat.” Zo spoorde Wertelaers het duo op dat Sally voor het laatst zag en legde hij hen een aantal foto’s van auto’s en mannen voor. “Er zijn in dat jaar een aantal nieuwe zaken in binnen- en buitenland aan het licht gekomen waardoor ik gaandeweg een aantal mensen kon uitsluiten. Zo ben ik bijvoorbeeld naar Arizona getrokken om de mogelijke gezochte wagen - een Cadillac Deville - te traceren. Toen ik uiteindelijk alles samenbracht, ben ik bij één man uitgekomen.”

Die analyse gaf Wertelaers eind 2017 door aan het Antwerpse gerecht. “Het is nu aan het gerecht om dit te beoordelen”, zegt Wertelaers, die in het nieuwe vtm-programma Cold Case zijn zoektocht beschrijft en ook een boek uitbrengt over Sally’s moord nog vooraleer het gerecht aan hem bevestigd heeft dat zijn dader de juiste man is. “Alles is gebeurd in overleg met haar familie”, klinkt het. “Bovendien vormt de man die ik aangeduid heb geen gevaar meer voor de maatschappij.”

Opvallend: de Vlaamse undercoveragent ‘Alpha 022' schreef in zijn in 2017 verschenen memoires ook al over de vermoedelijke dader van Sally.

Volgens hem was het wel degelijk Claudy Pierret, de man die hij na een infiltratie van één jaar ontmaskerde als seriemoordenaar en die later voor twee moorden veroordeeld werd. Voor een derde moord, die op de halfzus van zijn toenmalige vrouw in 1976, is Pierret nooit voor de rechter gebracht, omdat het lijk nooit gevonden is en de zaak bij de start van Pierrets assisenproces al verjaard was.

Alpha 022 was er altijd van overtuigd dat Pierret nog een vierde moord had gepleegd, die op Sally Van Hecke in 1996. Dat staat ook zo in het boek ‘Hoe ik de beste vriend van een seriemoordenaar werd’, dat hij samen met Tom De Smet publiceerde.

Alpha 022 reageert tevreden op de doorbraak in de zaak-Van Hecke, maar doet ook een nieuwe oproep: “Ik heb het in mijn boek over minstens vier moorden. Er zijn nog zaken waar Pierret voor in aanmerking komt. Die moeten ook onderzocht worden.”