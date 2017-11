Nieuwe Londenbrug op Antwerpse Eilandje eindelijk in gebruik genomen TMA

De Londenbrug werd meteen getest en goedgekeurd In de Antwerpse wijk 't Eilandje is de nieuwe Londenbrug vandaag feestelijk in gebruik genomen. Die werd volledig vervangen om er een tram over te kunnen laten rijden. Door een ontwerpfout was er wel vertraging.

De Londenbrug vormt bezuiden het Kattendijkdok mee een belangrijke verbinding tussen de Leien en de Scheldekaaien. In augustus 2016 ging de brug dicht voor aanpassingswerken. Er was een bredere brug nodig, omdat de nieuwe tram naar 't Eilandje er in de toekomst over zal rijden. De werken zorgden voor heel wat verkeershinder in de omgeving, met frustratie voor handelaars in de buurt.

Normaliter ging de brug, die breder is dan dat ze lang is, in september al opnieuw open, maar door een ontwerpfout moesten nog aanpassingswerken gebeuren. Maar vandaag was het dan zo ver. Onder belangstelling van bewoners en handelaars uit de buurt werd de brug, met begeleiding van een fietsende fanfare, omstreeks 10.10 uur officieel opengesteld voor het verkeer. Dat gebeurde met een symbolische druk op de knop door Antwerps Mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA), die tevreden is dat de buurt nu opnieuw beter bereikbaar wordt.

Voor de tram zelf moet nog verdere infrastructuur worden aangelegd. Mogelijk rijden er midden volgend jaar trams over de nieuwe brug, met op de onderkant een gedicht van stadsdichter Stijn Vranken. De extra werken hadden ook gevolgen voor de werken op de Italiëlei. Daar kon een geplande fasewissel voorlopig niet volledig doorgaan.

De nieuwe klapbrug kan momenteel nog niet zo ver open zoals het bestek dat voorschrijft. Ook een noodblokkering in open stand is voorlopig niet mogelijk. Voor die problemen wordt nog een oplossing gezocht.

D Acke Schepen Koen Kennis had de eer de Londenbrug officieel te openen

