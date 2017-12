Nieuwe legerhelikopters krijgen intelligente bescherming tegen raketten EB

Bron: Belga 0 BELGA De NH 90 helikopter. De nieuwe NH90 helikopters van het leger krijgen een intelligent beschermingssysteem dat herkent door welk soort raket de helikopter wordt bedreigd en zelf de nodige bescherming activeert. De ministerraad heeft daarvoor de gunning goedgekeurd. De totale kostprijs van het contract bedraagt net geen 3,5 miljoen euro.

Ons land beschikt over acht NH90 helikopters: vier van de landvariant en vier van de maritieme variant. Het EWOS-systeem - dat staat voor Electronic Warfare Operational Support - komt op de landvariant, maar zal ook een studie gebeuren voor de maritieme versie.

Wat doet het EWOS-systeem? Het verwittigt de piloot wanneer er met een raket op de helikopter wordt gemikt, dus wanneer de helikopter "gelocked" is en de raket haar doelwit blijft volgen. Daarna gaat het systeem in de database op zoek naar welk soort raket het toestel bedreigt en activeert het de nodige beschermingsmaatregelen.

Afleiding

Het gaat daarbij veeleer om afleidingsmanoeuvres. Als de helikopter bedreigd wordt door een hittezoekende raket, dan zal het systeem flares of vuurpijlen laten afschieten die meer warmte produceren dan de motor van de helikopter. Indien het gaat om een raket die de helikopter zelf wil raken, dan zal het systeem aluminium snippers laten afschieten die de raken verwarren omdat er plots tientallen targets zijn. De F-16's en C-130's hebben gelijkaardige systemen.

De eerste versie van de EWOS zal drie maanden na de ondertekening van het contract beschikbaar zijn. Onze Jongens zullen met de eerste versie kunnen trainen wanneer ze volgend jaar worden ingezet in Mali. Het systeem zelf kost 2,7 miljoen euro en de prijs van het onderhoud bedraagt 780.000 euro. "Dankzij dit systeem kunnen we onze NH90 helikopters in een breder spectrum van operaties inzetten, zonder de veiligheid van ons personeel in gevaar te brengen", zegt minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA).

