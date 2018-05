Nieuwe labotest kan nu ook 'onopspoorbare drugs' detecteren ADN

29 mei 2018

13u12

Bron: Belga 0 Gentse wetenschappers hebben een test ontwikkeld die nieuwe designerdrugs kan detecteren. De huidige, klassieke drugstest is niet in staat om de meest recente designerdrugs op te sporen, omdat de chemische samenstelling nog ongekend is. "Dat kunnen we voortaan omzeilen door te kijken naar de activiteit van de drug zelf", zegt Annelies Cannaert van het Laboratorium voor Toxicologie in Gent.

De voorbije 10 jaar zijn designerdrugs, met een andere chemische structuur als klassieke drugs, aan een opmars bezig. Die drugs zijn eenvoudig te verkrijgen via obscure websites, maar ze zijn onvoorspelbaar en soms erg krachtig.

Klassieke testen kunnen de meest recente designerdrugs niet bespeuren. Door de activiteit van de drug te analyseren, kan deze test nu ook nieuwe - nog niet gekende - substanties detecteren. De test wordt in een labo uitgevoerd en kan dus niet door iedereen worden uitgevoerd. Maar de onderzoekers willen dat ook andere laboratoria het procedé aanleren. "De test is relatief eenvoudig uit te voeren, op twee uur tijd hebben we resultaat." De test heeft vooral haar nut in gerechtelijke dossiers en bij medisch onderzoek.

Vandaag wordt de labotest uitgevoerd op urine en bloedstalen. De onderzoekers bekijken of het mogelijk is om de test uit te voeren op speekselstalen.